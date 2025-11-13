El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil

Víctor Romero, un sexagenario de Calanda (Teruel) a quien agredió brutalmente el pastor marroquí Majid S., estuvo esperando hasta 40 minutos la llegada de la primera patrulla de la Guardia Civil y de dos ambulancias. No bastó con que se tratara de una situación límite: este hombre de 66 años perdía mucha sangre y su vida corría peligro. Pero a su lado solo tenía a un camionero que le encontró tendido en una finca de su propiedad, en el conocido como paraje de la Monagrega. Hasta en dos ocasiones tuvo que llamar al 112, a las 09.40 y a las 10.05 horas, hasta que los primeros agentes y profesionales sanitarios llegaron allí sobre las 10.20 horas. Y todavía hubo que solicitar una uvi que se demoró otro cuarto de hora.

Así que el traslado de Romero hasta el hospital Universitario Miguel Servet, donde se le indujo al coma tras presentar un intenso traumatismo en la cabeza, no se inició hasta pasada una hora desde que tuvieron lugar los hechos. Así consta en el atestado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con las primeras pesquisas practicadas por el Equipo Territorial de Policía Judicial adscrito al puesto de la Guardia Civil de Alcañiz, de las que se está dando traslado a la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2. Este mismo lunes, de hecho, decretó el ingreso en prisión de Majid S. por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Un botiquín

En el transcurso de estos 40 minutos solo tuvo la ayuda del camionero, quien le auxilió con un botiquín que guardaba en el camión mientras seguía por teléfono las indicaciones de una enfermera. También le tapó para que no perdiera calor. Era la respuesta que él mismo estaba dando a la segunda llamada que realizó, a las 10.05 horas, en la que insistía una y otra vez en la gravedad del asunto. Sobre las 10.20 horas llegaron los primeros guardias civiles y de inmediato llegaron las dos ambulancias.

Tal fue la gravedad de las heridas que tuvo que ingresar en la unidad de cuidados intensivos (uci) de dicho centro hospitalario, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Y es que sufrió un traumatismo intenso por una fractura de huesos en la región craneofacial derivada de los golpes recibidos por "un objeto contundente". Tanto es así que tuvo que ser inducido al coma, por lo que la jueza todavía no le ha podido tomar declaración.

Sobre su mesa sí que consta que la agresión tuvo lugar en torno a las 09.40 horas. Solo media hora antes había pasado por allí este mismo camionero, quien vio a Romero en su tractor mientras trabajaba en la finca. Pero a su regreso por este mismo camino le encontró herido. Cerca de allí se encontraba Majid S., quien solo tuvo valor para preguntar: "¿Está muerto?".