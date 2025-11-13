Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: "Paradlo, paradlo"

Lo que podía ser una tarde tranquila en el barrio las Delicias de Zaragoza se convirtió en una escena de persecución policial cuando un joven, que robó una cadena de oro a un viandante, intentó darse a la fuga a toda velocidad en un patinete eléctrico, atropellando a un agente de la capital aragonesa.

Los hechos ocurrieron en el entorno de la calle Domingo Ram, sobre las 19.50 horas, donde una patrulla de la Policía Local de Zaragoza realizaba labores de vigilancia a pie. De repente, un ciudadano comenzó a gritar "paradlo, paradlo" mientras señalaba al sospechoso que se dirigía hacia los agentes a bordo de un vehículo de movilidad personal (VMP).

Pese a las órdenes claras de "Alto, Policía", el joven no hizo caso a los agentes y embistió a uno de ellos, provocando la caída de ambos al suelo. El policía sufrió una serie de lesiones que requirieron atención hospitalaria, mientras el agresor intentaba continuar su huida, siendo interceptado a pocos metros por el otro miembro de la patrulla.

La investigación posterior permitió descubrir que, momentos antes, el detenido se había acercado a la víctima fingiendo pedirle una dirección. Aprovechando la distracción de esta, le propinó una bofetada y le arrancó una cadena de oro que llevaba colgada del cuello, escapando de inmediato con su patinete.

Durante el registro al infractor, los agentes localizaron entre sus pertenencias la joya sustraída, que fue reconocida sin ningún tipo de dudas por la víctima. El individuo fue arrestado como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. El vehículo empleado en la fuga quedó inmovilizado en el depósito municipal de vehículos.