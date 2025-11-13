La jueza interrogará este viernes en el hospital al asesino machista de Eugenia

La comitiva judicial se desplazará este viernes hasta el hospital Universitario Miguel Servet para interrogar al hispanocubano Abel M. E. por el asesinato machista de su pareja Eugenia Mercedes. A las 09.30 horas está previsto que se le tome declaración al detenido, quien permanece ingresado desde el 4 de noviembre por intentar suicidarse ingiriendo amoniaco tras matar a quien era su pareja sentimental. Con la difunta, una mujer nicaragüense de 49 años, residía en la calle Privilegio de la Unión (23), en el 2ºC, donde este varón de 62 años le dio muerte asestándole varias cuchilladas.

En este trámite estará presente la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza, la jueza Belén Ballestín, la Fiscalía, el secretario judicial y la abogada defensora, la letrada Rocío Notivoli. Es la segunda vez que la jueza instructora le va a intentar interrogar, pues el pasado jueves, el día 6, no fue posible por el estado de salud que presentaba Abel. Según un médico forense que le reconoció en el box de la unidad de cuidados intensivos (uci), el detenido se encontraba "monitorizado", apenas parpadeaba y no reaccionaba a "ninguna de las preguntas" que se le formulaban.

Sale de la uci

Entonces la jueza dictó su ingreso en prisión, que se hará efectivo cuando la situación clínica de Abel lo permita y se le pueda trasladar hasta la cárcel de Zuera. Por el momento ya ha abandonado la uci e incluso ha recibido la visita de un hermano afincado en Zaragoza mientras permanece bajo custodia policial. En este mismo auto de prisión se avisó al hospital de que se comunicara la evolución del detenido "cada tres días" y de que también lo hiciera cuando se le dé el alta.

En imágenes | La Policía investiga un asesinato machista en Zaragoza /

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la Policía encontró hasta tres cuchillos ensangrentados en la escena del crimen, en ese piso de la calle Privilegio de la Unión en el que los agentes tuvieron que fracturar una ventana por el fuerte olor a amoniaco. Tanto es así que le tuvieron que retirar rápidamente una botella de amoniaco a Abel, pero entonces ya había ingerido este producto químico que le mantiene hospitalizado.

También tuvieron que echar abajo la puerta de la vivienda. "No te voy a abrir", le dijo el asesinato a uno de los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana que primero llegó al lugar de los hechos. Luego bebió amoniaco.