Rescatados tres perros que vivían entre sus propias heces en Zaragoza
La intervención por parte de la Policía Local de la capital aragonesa tuvo lugar este martes
Agentes de la Policía Local de Zaragoza rescataron este pasado martes a tres perros que se encontraban encerrados en condiciones deplorables dentro de un domicilio particular en las calles Agustina de Aragón de la capital aragonesa. Los animales, visiblemente desnutridos y rodeados de sus propias heces, fueron trasladados a la protectora municipal de animales.
Sobre las 13.42 horas de este martes 11 de noviembre, la Unidad Central de Operaciones (092) recibió una llamada alertando de un fuerte olor a putrefacto que provenía de una vivienda situada en la citada calle de Zaragoza. Una patrulla de la Policía Local se personó en el lugar de los hechos y confirmó que el olor era muy intenso y procedía del interior del domicilio.
Tras las comprobaciones pertinentes, los agentes descubrieron tres perros encerrados en una habitación de apenas dos metros cuadrados, sin acceso a comida ni agua y rodeados de sus propias heces, lo que evidenciaba una situación de abandono y maltrato animal. Ante la gravedad del hallazgo, los agentes llamaron a la protectora, que desplazó a un técnico para hacerse cargo de los animales.
Los perros, un chihuahua, un american stanford y un galgo, todos ellos con su correspondiente microchip de identificación, fueron rescatados y trasladados para recibir atención veterinaria. Una vez atendidos los animales debidamente, se realizan las correspondientes diligencias dando cuenta de los hechos a la autoridad judicial aportando los posibles autores del ilícito penal.
