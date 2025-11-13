Rescatados tres perros que vivían entre sus propias heces en Zaragoza

Agentes de la Policía Local de Zaragoza rescataron este pasado martes a tres perros que se encontraban encerrados en condiciones deplorables dentro de un domicilio particular en las calles Agustina de Aragón de la capital aragonesa. Los animales, visiblemente desnutridos y rodeados de sus propias heces, fueron trasladados a la protectora municipal de animales.

Sobre las 13.42 horas de este martes 11 de noviembre, la Unidad Central de Operaciones (092) recibió una llamada alertando de un fuerte olor a putrefacto que provenía de una vivienda situada en la citada calle de Zaragoza. Una patrulla de la Policía Local se personó en el lugar de los hechos y confirmó que el olor era muy intenso y procedía del interior del domicilio.

Tras las comprobaciones pertinentes, los agentes descubrieron tres perros encerrados en una habitación de apenas dos metros cuadrados, sin acceso a comida ni agua y rodeados de sus propias heces, lo que evidenciaba una situación de abandono y maltrato animal. Ante la gravedad del hallazgo, los agentes llamaron a la protectora, que desplazó a un técnico para hacerse cargo de los animales.

Los perros, un chihuahua, un american stanford y un galgo, todos ellos con su correspondiente microchip de identificación, fueron rescatados y trasladados para recibir atención veterinaria. Una vez atendidos los animales debidamente, se realizan las correspondientes diligencias dando cuenta de los hechos a la autoridad judicial aportando los posibles autores del ilícito penal.