Cae la banda que robó más de 100.000 euros en ropa tras hacer un butrón en Alejandro Moda

Aunque algún caco entró con pasamontañas para ocultar su rostro, las pesquisas policiales han permitido poner nombre y apellidos a los ladrones que, la madrugada del 2 de mayo de 2025, robaron en una tienda de Alejandro Moda, en la calle Mariano Royo Urieta de Zaragoza. Han sido seis meses de ardua investigación que han culminado en los últimos días con la localización en Madrid de los autores de este robo con fuerza valorado en más de 100.000 euros. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la Policía ha desarticulado a la banda que protagonizó este rocambolesco asalto, pues accedieron al comercio a través de un butrón que realizaron en el patio de un bloque de pisos aledaño.

Pero ningún vecino escuchó nada sospechoso. Incluso alguno de los residentes achacó algún que otro ruido a las obras que se pudieran estar realizando en otros pisos del inmueble. Solo de esta forma se explica que los ladrones camparan a sus anchas por el establecimiento, donde cargaron con abundantes prendas de ropa que elevaron el botín por encima de los 100.000 euros. Lo cierto es que apenas se han podido recuperar unos pocos efectos de los muchos que fueron sustraídos aquella madrugada del 2 de mayo.

El robo

Y la sorpresa fue mayúscula cuando, a la mañana siguiente, los empleados levantaron la persiana del negocio. Pronto se descubrió que los ladrones habían inutilizado el sistema de alarma con el que está dotado la tienda, tal y como grabaron las cámaras de videovigilancia. Fueron unos documentos que, de hecho, se entregaron a la Policía, pues en dichas imágenes se puede ver cómo algunos encapuchados se encargan de desactivar las alarmas.

Por el mismo agujero que habían picado en la pared se dieron a la fuga. Al día siguiente se interpuso la correspondiente denuncia en la comisaría de Actur-Rey Fernando y agentes de Policía Científica recabaron pruebas del establecimiento para dar con la identidad de los ladrones. Desde entonces se ha ido estrechando el cerco sobre esta banda hasta que en los últimos días se ha engrilletado a los autores del golpe.