El juez deja en libertad a los tres butroneros que robaron 225.000 euros en una tienda de Alejandro Moda en Zaragoza

Los tres butroneros que protagonizaron un cuantioso robo en una tienda de Alejandro Moda, en la calle Mariano Royo Urieta de Zaragoza, han quedado en libertad provisional. A los tres ladrones se les detuvo el pasado 4 de noviembre en el desarrollo de la conocida como operación LUX-BOX, un operativo que llevó a su localización en Coslada y Arganda del Rey tras seis meses de ardua investigación. En total se llevaron 225.000 euros en ropa, aunque la mayor parte de los efectos no se han podido recuperar.

El robo, que supuso la sustracción de prendas y artículos de primeras marcas valorados en 225.000 euros, evidenció desde el primer momento la elevada profesionalidad y especialización del grupo. Los autores emplearon inhibidores de frecuencia, herramientas específicas para la apertura de butrones y técnicas avanzadas de forzamiento de cerraduras.

Perfectamente organizados

La investigación determinó además un reparto de funciones perfectamente organizado. Uno de los miembros realizaba el butrón, otro se encargaba de anular los sistemas de alarma y cámaras, otro sustraía los efectos, mientras el resto vigilaba el entorno y preparaba la fuga, evitando la presencia de testigos o patrullas policiales

Tras meses de gestiones, los investigadores de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza, en colaboración con la Comisaría General de Policía Judicial, lograron la plena identificación de los tres autores materiales. Localizarlos resultó especialmente complejo debido a su movilidad constante y a su habilidad para eludir cualquier vigilancia.

Finalmente, el pasado 4 de noviembre, los agentes llevaron a cabo la operación LUX-BOX, procediendo a la detención de los tres integrantes del grupo, residentes en Coslada y Arganda del Rey. En los registros practicados en ambas localidades se recuperó parte del material sustraído y se intervino abundante equipamiento empleado para cometer robos de este tipo. Entre los efectos recuperados destacan cámaras ocultas para vigilar objetivos, balizas de localización y seguimiento, herramientas para apertura de puertas sin causar daños, así como un arma de fuego de pequeño calibre hallada en la mesilla de noche de uno de los detenidos.

En el vehículo de otro de los arrestados se localizó una gorra con una etiqueta del establecimiento afectado, coincidente con el comercio asaltado. Los investigadores consideran que el resto de los artículos sustraídos fue vendido de forma inmediata tras el robo.