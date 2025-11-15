Fallece un ciclista tras ser arrollado por una furgoneta cerca de Tarazona

Trágica noticia en las carreteras aragonesas. Un ciclista ha fallecido este sábado por la mañana tras ser arrollado por una furgoneta cerca de Tarazona, en el punto kilométrico 10,5 de la Z-5303. El suceso ha ocurrido a las 11.55 horas y, por el momento, se desconocen las causas, aunque la Guardia Civil de Tráfico y sus especialistas ya investigan los hechos en el propio lugar del accidente.

Se trata del segundo atropello mortal que sufre un ciclista en lo que va de año en Aragón. El pasado mes de marzo, un ciclista de 59 años y vecino de Zaragoza también falleció por lo mismo cerca de Villamayor de Gállego. En junio, el conductor implicado fue enviado a prisión tras haber sido detenido ese mismo día para después salir en libertad.

La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia