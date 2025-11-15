Homicidios investiga el incendio de un garaje en la avenida Cesáreo Alierta

Una moto y un turismo estacionados en la misma plaza de garaje, en la planta -2, guardan la respuesta al origen del incendio que la madrugada del 7 de noviembre se desató en un parking de la avenida Césareo Alierta (16-18), en pleno centro de Zaragoza. Es la denominada zona cero. Allí se iniciaron las llamas que rápidamente se propagaron al resto de vehículos y es allí donde la Policía centra buena parte de sus esfuerzos -no todos- para averiguar las causas del fuego. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el Grupo de Homicidios ha asumido las pesquisas al existir indicios de que este incendio podría ser intencionado.

Así que esa moto y ese turismo permanecen intactos desde entonces para evitar la contaminación de las pruebas, que recabaron agentes de Policía Científica y que remitieron al Grupo de Homicidios. En los últimos días, por ejemplo, ya se han comenzado a retirar el resto de automóviles: el miércoles se sacaron los vehículos próximos a la zona cero -estaban calcinados- y, entre este jueves y este viernes, se ha continuado con el resto. Eso sí, la Policía ha ordenado que nadie toque ni la moto ni el turismo al iniciarse el incendio allí.

Zona cero

Ambos vehículos se encuentran estacionados en la misma plaza de garaje, una zona que en estos momentos se encuentra apuntalada por los desperfectos que ocasionó el fuego. Tampoco hay luz en la planta -2. Y los daños podrían haber sido mucho mayores porque en estas plantas se encuentran los depósitos del gasoil y el cuadro de luces. Afortunadamente se pudo controlar el avance de las llamas antes de que las afecciones fueran devastadoras para el inmueble y sus residentes.

Uno de los vehículos que se retiraban ayer de este garaje de la avenida Césareo Alierta. / LAURA TRIVES

De las pesquisas se está dando traslado al Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, pues se encontraba en funciones de guardia cuando se inició el fuego la madrugada del 7 de noviembre, sobre las 06.00 horas. Bajo su dirección -en términos judiciales- y bajo la dirección del Grupo de Homicidios -en términos policiales- avanza la investigación de un incendio que obligó a confinar a todos los vecinos del bloque.