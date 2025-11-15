Nueva advertencia de la Policía Nacional: la estafa de la falsa entidad bancaria vuelve a pisar con fuerza
Pese al aviso dado el pasado mes de agosto, este tipo de estafas siguen produciéndose a diario, por ello, las autoridades dan claves para reconocerlas y cómo actuar
La Policía Nacional insiste advertir del riesgo de ser estafados mediante fraude bancario ante el goteo constante de denuncias de ciudadanos que manifiestan haber sido embaucados mediante llamadas o videollamadas de quienes dicen contactar en nombre de su entidad bancaria y acaban convenciéndolos de que transfieran su dinero a una cuenta segura mediante un enlace tras un supuesto intento de fraude.
Pese a haber dado la voz de alarma el pasado mes de agosto ante el incremento de esta modalidad delictiva, los casos se suceden a diario. El procedimiento comienza cuando las víctimas reciben un SMS, a veces directamente una llamada desde, aparentemente, su entidad bancaria y, tras alertar al cliente de un intento de fraude, le solicitan que transfiera su dinero a una cuenta segura, utilizando para ello enlaces.
En las últimas denuncias que han llegado a la Policía Nacional, el mensaje recibido por esa entidad bancaria falsa alerta del intento de inicio de sesión online desde otro terminal móvil y piden al cliente que en caso de no haber sido él, acceda al enlace que adjunta el SMS para ser atendido.
La víctima cree en todo momento estar hablando con personal de su entidad ya que estos disponen de todos sus datos, los cuales han obtenido de forma fraudulenta.
La Policía Nacional recalca que la entidad bancaria nunca solicitará datos sensibles a través de mensajes o llamadas y que, en caso de duda, los ciudadanos deberían cortar la llamada y dirigirse a su entidad, bien de forma presencial o telefónicamente, pero, eso sí, sin utilizar la opción de rellamada.
