Desalojan un supermercado en Binéfar por el incendio de una máquina plegadora de cartón

Efectivos de bomberos de la DPH de los parques de Monzón y Barbastro acudieron este sábado por la tarde a sofocar un incendio que se había iniciado en una máquina plegadora de cartón de un supermercado de Binéfar (Huesca) que tuvo que ser desalojado ante la concentración de humo que presentaba el establecimiento.

El aviso del 112 se recibió a las 19.45 horas y, a su llegada, los bomberos procedieron a separar la máquina del supermercado para posteriormente apagar el fuego.

La intervención se dio por concluida a las 22.00 horas.