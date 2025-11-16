Detenidos dos menores tras asaltar y robar un collar a una octogenaria en pleno centro de Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a dos menores tras asaltar y robar un collar a una mujer de 80 años en el paseo de Echegaray y Caballero.

Los hechos se produjeron el pasado miércoles, en torno al mediodía, cuando la víctima fue abordada por dos jóvenes, que de un fuerte tirón le sustrajeron dos cadenas del cuello.

Según ha informado este domingo la Jefatura Superior de Policía, varios ciudadanos presenciaron los hechos y no dudaron en perseguir a los autores hasta darles alcance. Uno de ellos, el propio hijo de la víctima, que al escuchar los gritos de su madre y comprobar que se encontraba en buen estado, persiguió a uno de los jóvenes.

De inmediato una patrulla de Policía Nacional se trasladó al lugar y tras hacerse cargo de la intervención, detuvo a los dos menores como presuntos autores de un robo con violencia.

Una vez finalizadas las diligencias, uno de los menores fue ingresado en un centro de educación e internamiento, por tener una orden en vigor por hechos anteriores, mientras que el otro quedó en libertad y fue entregado a su tutor legal.