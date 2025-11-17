Detenido en Candasnos (Huesca) un joven de Hellín (Albacete) que conducía sin carné un coche robado en Sevilla
El detenido es un vecino del municipio albaceteño de 23 años, que nunca se había sacado el permiso de conducción, está acusado de un presunto delitos de sustracción de vehículo y contra la seguridad vial
Europa Press
Sin carné de conducir por no haberlo obtenido nunca y al volante de un coche robado. Así fue interceptado en un control de carretera de la Guardia Civil en Candasnos (Huesca) un hombre de 23 años, vecino de Hellín (Albacete) como presunto autor de un delito de sustracción de vehículo y otro contra la seguridad vial.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes 14 de noviembre durante un dispositivo operativo que de madrugada habían establecido en el término municipal de Candasnos efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga, Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y con apoyo del Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.
Tras dar el alto a este conductor, los agentes comprobaron que, al vehículo en el que circulaba le constaba un señalamiento policial de haber sido denunciada la sustracción del turismo en la comisaría de Policía Nacional, el día anterior, en Sevilla.
Seguidamente, el conductor fue trasladado a las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Fraga (Huesca), donde se pudo confirmar documentalmente los hechos y, así mismo, los agentes pudieron comprobar que nunca había obtenido la autorización administrativa que le habilita para la conducción de vehículos a motor, por lo que se procedió a la detención como posible autor por un delito de sustracción de vehículo y otro contra la seguridad vial,
El turismo recuperado fue entregado a su propietario. El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con el detenido, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción nº 2 de Fraga, y el detenido quedó en libertad con cargos.
- El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
- Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
- El Real Zaragoza gana y convence ante el Huesca para meterse en la pelea (1-0)
- El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque
- Azcón y Chueca no estarán en un palco con ausencias clarificadoras
- Sellés da pie con Bolo. La contracrónica del Real Zaragoza-SD Huesca
- ¿Hay vida en la Z-40? Zaragoza se acerca al cuarto cinturón con suelos para 25.000 viviendas en diez años
- El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar