Grave accidente múltiple en la A-68 con un camión, una ambulancia y varios coches implicados
Dos personas han sido trasladadas al hospital y hay retenciones puntuales
Un accidente múltiple con varios vehículos implicados está provocando retenciones en la A-68 en sentido a Zaragoza, a la altura de PK 246, en el que se han visto implicados un camión, una ambulancia y tres turismos. Según informan desde la Guardia Civil, hay dos heridos pendientes todavía de valoración que han sido trasladados de forma urgente a centros hospitalarios.
Según fuentes de la Guardia Civil, se ha tenido que cortar el carril derecho, lo que está generando retenciones puntuales.
La redacción trabaja en la ampliación de esta información.
