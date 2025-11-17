Muere una mujer de 75 años en el incendio de su casa en San Mateo de Gállego

Celia, una vecina de San Mateo de Gállego (Zaragoza) de 75 años de edad, ha muerto este lunes por la tarde en el incendio de su vivienda en la calle Castillo. La víctima se encontraba sola en su domicilio, un piso de un edificio ubicado en el número 9, cuando sobre las 18.30 horas se ha iniciado el fuego por causas que de momento se desconocen. En total han tenido que se desalojados una veintena de vecinos del inmueble, quienes podrán dormir esta noche en sus casas una vez que los bomberos han revisado el estado.

Había "mucho humo" y "mucha llama" según ha explicado el alcalde de San Mateo de Gállego, José Manuel Arruga (PSOE). Ha sido un vecino quien ha dado la voz de alarma al 112. Los primeros en llegar han sido los voluntaruios de Protección Civil.

Ha sido sobre las 18.30 horas cuando los Bomberos de Zaragoza han sido requeridos por el 112 y por la Diputación Provincial de Zaragoza para ayudar en las labores de extinción de un fuego declarado en un bloque de viviendas de dos alturas en la calle Castillo 9 y en la que, según las primeras informaciones, podría haber personas en su interior.

Al mismo tiempo, se ha movilizado también a los bomberos voluntarios de Zuera que, dada la cercanía, han sido los primeros en llegar, según han señalado fuentes de la DPZ. También han acudido los bomberos de Ejea de los Caballeros.

A su llegada al lugar del siniestro, los Bomberos de Zaragoza han accedido a la vivienda con el incendio activo y han hallado a una mujer de 75 años ya fallecida en el salón de la casa, que ha quedado completamente calcinado. Una vez rescatada, se ha procedido a la extinción del fuego.

Por parte del ayuntamiento, hasta el lugar se ha desplazado un coche de mando, una autoescala, dos autobombas, una autobomba nodriza y una ambulancia del parque 1.

De inicio, según han informado fuentes de la Guardia Civil, una veintena de vecinos han sido desalojados y tras la valoración de las viviendas podrán regresar a sus casas. "Todos ellos han salido por su propio pie y no ha sido necesario rescatarlos", han apuntado.