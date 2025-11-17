Tres robos en La Almunia, Alfamén y Encinacorba: un coche, 8.000 euros en un estanco y 150 jamones

Madrugada de lo más complicada entre las comarcas de Valdejalón y Campo de Cariñena. Una banda de encapuchados actuó este lunes en La Almunia de Doña Godina, en Alfamén y en Encinacorba. En La Almunia de Doña Godina robaron un vehículo con el que llegaron hasta Alfamén para robar en el estanco, del que se llevaron unos 8.000 euros además de los cuantiosos daños que ocasiones en el establecimiento. En el transcurso de este golpe también amedrentaron a un vecino que intentó ahuyentarles. Y también se investiga otro robo cometido en un secadero de jamones de Encinacorba, de donde se llevaron hasta 150 perniles. No hay detenidos.

La ruta delictiva de esta banda, integrada por unos cuatro o cinco individuos, comenzó en la capital de la Comarca de Valdejalón. De una nave de La Almunia de Doña Godina se llevaron un Nissan Qashqai. Desde allí se desplazaron hasta los municipios de Alfamén y Encinacorba. Sobre las 04.00 horas accedieron al estanco de la calle Camón Aznar tras arrancar primero la verja del local con una cincha que habían atado al vehículo. Luego forzaron otras tres puertas hasta que pudieron acceder a la tienda según se puede ver en las cámaras de videovigilancia del estanco.

Un intento de atropello

Y no fueron sigilosos, por lo que un vecino se levantó de la cama e intentó ahuyentarles desde la ventana de su casa. Pero los encapuchados comenzaron a apedrear su vivienda, casi le atropellan cuando bajó a la calle e incluso fracturaron las ventanas de un vehículo estacionado en la calle, según se denunció a lo largo de la jornada de ayer en el puesto de la Guardia Civil de Calatorao.

Luego se conoció que esa misma madrugada también se había cometido un robo en un secadero de jamones de Encinacorba, en la comarca Campo de Cariñena. En total se llevaron unos 150 perniles tras forzar las puertas de las instalaciones de Jamones Encinacorba. Por el momento no hay detenidos y en el Instituto Armado se ha abierto una investigación que encabeza Policía Judicial para dar con estos ladrones. Tanto es así que los investigadores ya se desplazaron ayer hasta Alfamén y Encinacorba para recabar pruebas en ambos establecimientos.