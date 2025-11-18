Absuelto de agresión sexual a su hijo por la "clara conflictividad" de su exmujer en Zaragoza

Un vecino de un pueblo de Zaragoza respira aliviado al conocer que ha sido absuelto de un delito de agresión sexual hacia su hijo menor de edad. Dice el tribunal sentenciador que la denuncia se interpuso en una época de "clara conflictividad" entre el acusado y su mujer, pues entonces, en el mes de agosto de 2023, se estaba divorciando este matrimonio afincado en un municipio del área metropolitana de la ciudad. Y tampoco se da credibilidad a la declaración que el menor prestó en fase de instrucción porque "carece de espontaneidad". O lo que es lo mismo: en este interrogatorio "se sugieren las respuestas", que fueron reproducidas como prueba preconstituida en el juicio celebrado hace unas semanas en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

"No se respetan las paradas o silencios del menor para responder (...) Resaltar que el niño no ve a su padre porque no quiera, sino porque su madre no le deja. Y ante todo no muestra animadversión hacia su padre, no sabe por qué se fue casa y es su madre la que le dice que no le vea ni hable con él", abunda el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por el magistrado Mauricio Murillo. "Todo ello pone en cuestión la credibilidad del relato del menor, parámetro necesario para entender la comisión de un delito que se comete en la intimidad", concluye la Sala sobre ese episodio de "fecha no determinada" de mediados de agosto, en el que se denunciaba un tocamiento de culo cuando padre e hijo se encontraban en el salón del domicilio familiar.

Una psicóloga

A esta conclusión llega el tribunal tras la interpretación que hizo una psicóloga de la declaración del menor, sobre quien recalcó que estaba asistiendo a una "guerra" en el divorcio de sus padres. "No se ha valorado que el niño está en medio de un conflicto de lealtades (...) Puede ser que el niño haya decidido tirar hacia la madre asumiendo lo que ella diga", relató esta mismo perito en la primera de las dos sesiones celebrada el 20 de octubre. Hubo que esperar hasta el 6 de noviembre para que se reanudara la vista oral y declarara el progenitor, defendido por la abogada María José Peralta.

En la primera sesión también se puso de manifiesto que había sido la abuela materna quien sorprendió al acusado en el momento de la agresión. Pero no se le citó a declarar en el juicio. Ni a ella ni a otra hija que luego transmitió a la madre del niño lo que había pasado. "Bien podría haberse intentado oír a la misma al existir medios técnicos para ello", reprocha el tribunal a las partes que sustentaban su acusación en lo relatado en su día por la abuela.

Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo del abogado Francisco Javier Fernández solicitaban una pena de seis años de cárcel por un delito de agresión sexual. Entre otras medidas accesorias también constaba una orden de alejamiento o la medida de libertad vigilada. En cualquier caso todavía se puede interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).