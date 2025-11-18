Interior asume la indemnización de 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso

No hay vuelta atrás. El Ministerio del Interior va a abonar 560.000 euros a los familiares de Víctor Romero y Víctor Caballero, los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso en un paraje de Andorra conocido como Mas del Zumino. Así lo había resuelto la Audiencia Nacional en una sentencia que se notificó a las partes el 29 y 30 de septiembre, aunque contra el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo todavía se podía interponer recurso de casación en los 30 días siguientes. Pero la Abogacía del Estado no ha formulado ningún recurso y ese fallo ya es firme, por lo que ahora se abre un plazo para que los familiares, representados por el abogado Mariano Tafalla, soliciten la ejecución de la sentencia.

De esta forma se transferirán 300.000 euros a viuda de Caballero y 260.000 euros a los padres y hermanos de Romero, un importe que saldrá de las arcas del Estado porque el paramilitar serbio se declaró insolvente. Así se había solicitado ya ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11, pero fue una cuestión que se desestimó el 20 de noviembre de 2024. Y contra esta resolución se interpuso recurso ante la Audiencia Nacional hasta que a finales del pasado mes de septiembre se estimaron dichas pretensiones.

Es además una sentencia que va a marcar jurisprudencia, porque nunca hasta la fecha se había indemnizado a los herederos de un guardia civil por su fallecimiento en acto de servicio. Lo argumentó la Sala en aplicación del principio de indemnidad, "una garantía fundamental para el servidor público" una vez que Norbert Feher se declaró insovlente. "La normativa aplicable al resarcimiento por daños personales a un guardia civil incluye al lesionado y, en caso de fallecimiento, a sus herederos, siendo aplicable el principio de indemnizar en interpretación jurisdiccional para incluir la indemnización declarada en sentencia penal por el asesinato de los guardias civiles ocurridos en acto de servicio", recoge la sentencia.