Un kamikaze paga 3.000 euros y sale de la cárcel tras una persecución policial en Zaragoza

Menos de un mes ha permanecido en prisión el conductor de una camioneta que el 22 de octubre protagonizó una peligrosa persecución por las calles de Zaragoza. Y es que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 ha acordado la puesta en libertad de A. R. L., de 65 años de edad, tras abonar una fianza de 3.000 euros. En la cárcel de Zuera ingresó un día después de la huida, que comenzó en Parque Goya y finalizó en el Picarral, entre las avenidas Salvador Allende y Alcalde Caballero. Dio positivo en alcohol (0,55mg/l) y drogas, causó daños en varios vehículos policiales y resultaron heridos cuatro policías nacionales y otros cuatro locales. Su respuesta a la jueza fue: "No recuerdo nada".

Por eso se le investiga por varios delitos, por conducción temeraria, por circular bajo los efectos del alcohol y de las drogas, por daños, por atentado y por lesiones. Y por estos hechos la jueza dictó auto de prisión -así lo solicitó la Fiscalía- aunque fue recurrido por la abogada defensora, la letrada Olga Oseira, y en los últimos días lo ha estimado ahora esta misma jueza instructora. Pero la puesta en libertad quedó condicionada al pago de una fianza de 3.000 euros que ya ha consignado A. R. L. en las arcas del juzgado. Así que ya se encuentra en libertad.

La huida

Fue un operativo conjunto entre la Policía Local y la Policía Nacional después de que A. R. L. se lanzara a la fuga cuando una patrulla de la Policía Local le dio alto en la zona de la avenida Majas de Goya. Tanto es así que en el transcurso de esta persecución sufrieron daños varios vehículos policiales, como una furgoneta de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que presentaba el frontal destrozado. Otro coche de la Policía Local corrió la misma suerte en el inicio de la persecución tras una colisión frontolateral en la avenida Majas de Goya.

En el atestado remitido por Policía Judicial se hizo constar que el conductor se negó a someterse a la prueba de alcoholemia una vez que fue detenido. Pero en dependencias policiales accedió a someterse el test, que arrojó un resultado de 0,55 mg/l. También dio positivo en drogas y se le intervino una papelina de cocaína entre sus pertenencias.