Condenado un traficante de marihuana protegido por un guardia civil de Caspe "a cambio" de droga

Hace ya un año y medio que José Luis Fernández Sirven, un guardia civil que allá por 2019 estaba destinado en Caspe, aceptó una pena de cuatro años y seis meses de cárcel por dar cobertura a una banda de traficantes de marihuana "a cambio de droga". Lo hizo en favor de Yefris Iván Devora Brito, alias el Dominicano, y de sus subordinados, Jaime Pampín Veguin y Mohammed Enngadi El Hamdouni, alias Moha, aunque este marroquí de 40 años no pudo ser juzgado en el mes de abril de 2024 hasta que se le localizó hace unos días en Bruselas. Fue extraditado a España el pasado viernes y ayer compareció por videoconferencia en la Audiencia Provincial de Zaragoza para aceptar la misma pena que Devora y Pampín: tres años y seis meses de cárcel y una multa de 140.000 euros.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogado defensor, el letrado José Manuel Maña, y que también recoge la absolución de su progenitor (M.E.) al considerar la Fiscalía que no formaba parte de esta organización criminal. Y sobre Moha se decretó su puesta en libertad al suspenderse la condena, según acordó el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por la magistrada Natividad Rapún. Eso sí, durante los cinco años siguientes no podrá delinquir y deberá continuar con el tratamiento de deshabituación de drogas.

Los hechos

En total se intervinieron 12 kilos de marihuana una vez que fueron detenidos el 24 de noviembre de 2019 en un peaje de la AP-68. También se registraron dos viviendas en Alcañiz y en Caspe. Fue el punto y final de una investigación dirigida por la Guardia Civil en la que se pudo constatar la venta de marihuana en la primera mitad de 2019. Al frente de esta banda se encontraba el Dominicano mientras que Moha era su "persona de confianza" y Pampín ejercía de "porteador" de la droga, que adquirían a terceros que no pudieron ser identificados.

Y a todos ellos les daba cobijo el agente Fernández, quienes les informaba de posibles actuaciones policiales relativas al descubrimiento de plantaciones de marihuana en su radio de acción. "Recibía droga a cambio de que no denunciara los hechos delictivos por el grupo y de que prestara cobertura para evitar que fueran detenidos", recoge el escrito de acusación de la Fiscalía ante el que mostró su conformidad el 2 de abril de 2024.

Incluso simuló un documento oficial para acreditar la intervención de diez kilos de marihuana ante los proveedores de la marihuana. Para ello utilizó los ordenadores y el sello oficial de los que disponía en el cuartel de Caspe. Así que, de esta forma, los traficantes pudieron justificar "la pérdida de la sustancia ante sus proveedores" y no les tuvieron que abonar el importe.