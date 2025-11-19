Cuatro policías salvan la vida de una anciana en un supermercado de Zaragoza: "Sentimos mucho alivio"

Cada uno estaba a lo suyo. El binomio de Ruth y David se movía camuflado en el barrio de San José mientras realizaba tareas de prevención. Daniel y Sergio, otros dos compañeros de Seguridad Ciudadana, patrullaban las calles de este mismo barrio zaragozano. Y, sobre las 19.00 horas del pasado viernes, los cuatro policías nacionales confluyeron en un Eroski de la calle 12 de Octubre. Pero no lo hicieron por un atraco. Allí, en este mismo comercio, yacía tendida en el suelo una mujer de 78 años que había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Su corazón había dejado de latir. Tampoco respiraba. Así que comenzaron a practicarle la maniobra de reanimación hasta que llegó la ambulancia y la anciana volvió a la vida, unos minutos de mucha tensión sobre los que conversan Ruth y David con este diario.

"Pusimos la sirena y fuimos al lugar, llegamos a la vez que el 'zeta' (sus compañeros), entramos corriendo y rápidamente nos dijeron dónde estaba la mujer. Comprobamos las constantes vitales, vimos que no tenía pulso ni respiraba e iniciamos la maniobra y nos fuimos dando relevo entre nosotros", relatan estos dos compañeros. Así continuaron hasta que llegó la ambulancia. A través de las cámaras ya habían comprobado "cuánto tiempo había estado en parada". Transcurrió un minuto desde que la mujer se desplomó hasta que un cliente le encontró en el suelo y llamó al 091. Y estos cuatro agentes llegaron allí en unos tres minutos. "Fue fundamental que nos avisara tan rápido", aplauden.

"Varias" descargas

Así que su reacción fue inmediata. Incluso Ruth había salido ya del supermercado para buscar un desfibrilador en otro establecimiento de esta misma calle. Pero al salir por la puerta llegaba ya la ambulancia. Fueron necesarias "varias" descargas hasta que se logró estabilizar a la septuagenaria. "Sentimos mucho alivio porque la pobre mujer estaba haciendo la compra e igual no volvía a casa", se sinceran Ruth y David. De allí le trasladaron al hospital Miguel Servet.

Desde el Pirineo le llamaba entonces su marido, a quien le informaron en ese momento de que había sufrido una parada cardiaca. "Y le recalcamos mucho que volviese con tranquilidad porque su mujer estaba estabilizada", cuentan ambos agentes. No querían que esos nervios le pudieran jugar una mala pasada en la carretera. Porque ellos ya habían conseguido su objetivo, el de "ayudar a la gente" en el que tanto insisten por su presencia diaria a pie de calle. "Es importante que la gente sepa que pueden llamar al 091 porque podemos dar esos primeros auxilios", subrayan.

"La Policía no solo reprime, sino que ayuda al ciudadano. Nosotros estamos para ayudar aunque la gente no lo vea así. A mí me hace mucha ilusión que estemos con un zeta parado en el paseo Independencia y venga una señora a decirnos que hacemos muy bien nuestro trabajo", dicen. Seguro que a Ruth y a David también les puede felicitar ahora esa mujer de 78 años a quien le salvaron la vida hace menos de una semana.