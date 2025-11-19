Dos detenidos en Zaragoza por una oleada de robos en coches esta pasada noche

Dos personas, de 44 y 18 años, han sido detenidas en Zaragoza tras ser sorprendidos robando en el interior de un vehículo esta pasada noche en el barrio de La Paz. Los hechos ocurrieron a las 22.15 horas de este martes, cuando la Policía Local fue alertada por la presencia de "dos jóvenes" que estaban forzando coches aparcados en la calle Cuarta Avenida y calle de Los Pirineos.

Allí acudieron los agentes, que encontraron a varias personas reteniendo a un varón al que habían atrapado mientras robaba en un vehículo estacionado. Los policías comprobaron que en el entorno había más vehículos con las ventanillas rotas.

Los vecinos avisaron que un segundo caco se había dado a la fuga antes de llegar los agentes al que, sin embargo, localizaron poco después. El joven reconoció que había robado en seis vehículos.

Los dos hombres, V.B.G. y Z.S., de 44 y 18 años respectivamente, han pasado a disposición judicial acusados de varios delitos de robos con fuerza en las cosas.