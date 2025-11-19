Detenido un menor por robar dos patinetes eléctricos del aparcabicis de un polideportivo de Huesca

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años como presunto autor del robo de dos patinetes eléctricos que se encontraban candados la tarde del pasado 12 de noviembre en el aparcabicis de la entrada del Centro Polideportivo San Jorge de Huesca.

Una patrulla uniformada de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana esa misma tarde, intervino a un menor de 17 años dos patinetes eléctricos, quien no justificó la propiedad de los mismos, procediendo a llevar los mismos hasta la Comisaría Provincial de Huesca, ha informado la Policía.

Una vez en dependencias policiales, y tras personase en la misma otros dos jóvenes, quienes habían estado practicando deporte en el Centro Polideportivo San Jorge, para denunciar el robo de sus patinetes, estos reconocieron como suyos los patinetes que se acaban de intervenir.

Posteriormente se detuvo al menor a quien se los habían intervenido, imputándole un delito continuado de hurto y, una vez que se le tomo exploración, quedó en libertad a la espera de resolución de la Fiscalía de Menores, siendo entregado a un tutor responsable.