Un acusado defiende que no intentó violar a su exmujer en Zaragoza: "Quiere la custodia para ella"

Una mujer volvió a acusar ayer a su exmarido de intentar violarle la madrugada del 13 de octubre de 2023 en Zaragoza. Pero en esta ocasión declaró que no recuerda si el acusado le llegó a introducir un dedo en la vagina porque ese momento lo tiene "un poco borroso". Y no es una cuestión baladí porque la condena se endurece en el caso de que exista penetración en una agresión sexual. En cualquier caso es un episodio que negó de forma categórica el acusado, quien sí que reconoció que aquella madrugada tuvieron una "discusión" en su regreso de un concierto sobre las 04.30 horas. Entonces ya dormían la denunciante y los dos hijos, se echó en la cama con ellos -"como siempre", recalcó- y ahí ya se inició la discusión según contó en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

"Yo me tumbé y cuando ella notó que echaba el brazo me echó de la cama, me dijo que me levantase y fuimos al salón. Ella estaba asustada porque yo le dije que iba a llamar a la Policía (...) Tenía que aguantar que estuviera de pareja con otro chico y que durmiera conmigo", se defendió el encausado, a quien la fiscal le preguntó entonces por el motivo de la denuncia. "Ella me está pidiendo 25.000 euros desde el primer momento", le contestó sobre esos "trámites de separación" en los que andaban inmersos por entonces. Y la fiscal le planteó entonces si ese era el único motivo. "O que quiere la custodia para ella, que tuvimos un juicio la semana pasada y se la han dado por este caso", se resignó.

"Quería hacerlo a toda costa"

Una versión completamente diferente de lo sucedido aquella madrugada ofreció la denunciante ante el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por la magistrada Natividad Rapún. "Se tumbó encima, quería hacerlo sí o sí a toda costa, empezó a toquitear y le dije que no quería (llora). Fuimos a la cocina para que no se levantaran los niños y en la cocina volvió a intentarlo. Me dijo que me iba a follar como nadie. Fueron tocamientos, ya no me acuerdo si llegó a introducir los dedos o no", denunció esta misma mujer, a quien se le insistió en varias ocasiones por esa penetración con largos silencios que siempre se rompieron con la misma respuesta: "No lo recuerdo".

"Como no podía controlar la situación, dije que la controlara la Policía. Puse la denuncia y es verdad que me dijeron de poner una orden de alejamiento pero pensé en los críos y no pedí la protección", ha continuado la denunciante, a quien el abogado defensor le ha preguntado por el envío de una carta en el mes de abril de 2024 en la que reconocía que era "un padrazo" y que quedarían "como amigos".

Policía Local

A lo largo de la vista también comparecieron los policías locales que se desplazaron hasta este piso de la calle Aguarón, en el barrio Jesús. "Era una situación bastante normal para lo que era la llamada. La propia llamante fue la que abrió la puerta y la sensación era que no hubo una gran discusión", ha descrito uno de los agentes. "No entrabas a una casa en la que estaba todo destrozado", ha añadido su compañero. Y han coincido ambos en el que el acusado "había bebido".

La Fiscalía solicitó una pena de cinco años de cárcel y la acusación particular a cargo del abogado Juan Bellot rebajó su petición de condena hasta los dos años de cárcel al entender que se debe aplicar la atenuante de embriaguez. Las indemnizaciones ascienden a 2.000 y 7.000 euros respectivamente. La causa la ha dirigido el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza. El juicio quedó vista para sentencia.