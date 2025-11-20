Condenado a 20 años de cárcel por asesinar a un "viejo amigo" en la calle Lastanosa de Zaragoza

Más de cien navajazos le asestó Tomás Jesús Irigoyen Laporta a un "viejo amigo" en su domicilio de la calle Lastanosa, en Las Delicias, la noche del 3 de marzo de 2024. Pero hubo que esperar dos días para que se descubriera el cadáver de José Luis Egea, el 8 de marzo ingresó en prisión y desde entonces permanece en la cárcel de Zuera, donde continuará hasta 2044 tras conocer este jueves que se le ha impuesto una pena de 20 años de cárcel por un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y ensañamiento. Así lo acaba de resolver la magistrada Pilar Lahoz una vez que el jurado castigó con dureza al acusado, a quien no le atenuó de ninguna forma la condena a pesar de insistir en que le mató en legítima defensa.

La sentencia también recoge el pago de una indemnización de 30.000 euros a la hija de José Luis Egea, un sexagenario que residía en el número 27 de la calle Lastanosa, en el 5ºA. Allí le dio muerte Irigoyen Laporta por una "discusión" que ambos mantuvieron sin que el jurado pudiera abundar en el detonante de la refriega. De hecho, fue el juez instructor quien rechazó que Tomás Jesús pudiera ser juzgado por un delito de robo con violencia, lo que podría haber explicado que el crimen respondiera a un vuelco de droga, tal y como solicitaba la acusación particular, encabezada por el penalista zaragozano José Luis Melguizo.

360.000 euros

Y es que la Policía encontró 300 gramos de cocaína y 360.000 euros en la vivienda de la víctima, adonde se había desplazado Tomás Jesús sobre las 22.00 horas del 3 de marzo de 2024. Pero no lo hizo para pedirle al difunto que dejara de molestar a su exmujer y a su hija, tal y como defendió en su interrogatorio. Solo se pudo probar esa "discusión" en la que el acusado atacó a la víctima con una navaja. Y a los investigadores del Grupo de Homicidios se les preguntó por sus hipótesis. "Los homicidios normalmente se producen por amor, por dinero o por droga. En la casa encontramos una cantidad significativa e importante de droga y luego una cantidad también importante de dinero", sostuvieron estos mismos agentes.

Tomás Jesús Irigoyen Laporta, este lunes por la noche, tras conocer el resultado del veredicto en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / JAIME GALINDO

De pie y cara a cara le asestó más de 100 navajazos, todos ellos estando "con vida" la víctima, quien hacía unos 20 años había sido su jefe en el bar 'Los Pájaros'. No fue hasta el mediodía del día 5 de marzo, sobre las 12.00 horas, cuando se detuvo a este individuo tras la llamada que realizó a su hija en la que le avisaba de que él mismo yacía malherido en este mismo domicilio. Para ello tuvo que acertar el PIN del móvil del fallecido aunque perjurara que no sabía nada de su vida desde hacía unos siete años. "Lo puse dos veces, me equivoqué y a la tercera puse el año de nacimiento de él (1960) y lo acerté", se excusó Tomás Jesús. Tampoco convenció que supiera la existencia de una caja fuerte "camuflada con un enchufe".

Fueron unas cuestiones que dio por probadas el jurado en el juicio celebrado a principios de noviembre en la Audiencia Provincial de Zaragoza. En el objeto de veredicto, de hecho, el tribunal no reconoció ninguna eximente ni atenuante que solicitaba el abogado defensor, el letrado Eduardo Cremades, en alusión a la legítima defensa, al miedo insuperable, a la confesión o la drogadicción. Eso sí, el fallo no es firme y todavía se puede recurrir ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).