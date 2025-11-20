Condenado por drogas un copiloto que se puso nervioso en un control de tráfico en Zaragoza
El acusado acepta un año y seis meses de cárcel porque la Policía Local le intervino speed y cannabis
Aunque R. M. C. (España, 1982) viajaba como copiloto, no pudo evitar sus nervios cuando una patrulla de la Policía Local le dio el alto en un control de tráfico en la avenida Alcalde Caballero, en La Jota. Así que los agentes percibieron ese nerviosismo, por lo que no dudaron en registrarle mientras iban encontrando pequeñas dosis de speed (12 gramos) y de cannabis (10 gramos). Y este jueves ha aceptado una pena de un año y seis meses de cárcel como autor de un delito de tráfico de drogas al reconocer los hechos ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogada defensora, la letrada Olga Oseira, y que también recoge el pago de una multa de 400 euros. Inicialmente afrontaba una pena de dos años de prisión y una multa de 600 euros. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza. Y la sentencia, que se ha dictado in voce, es firme al señalar las partes que no presentarán recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Los hechos tuvieron lugar el 7 de enero de este mismo año, sobre las 18.15 horas, cuando una patrulla de la Policía Local interceptó al vehículo en el que viajaba R. M. C. en la avenida Alcalde Caballero. "Y ante el nerviosismo del acusado, que ocupaba el asiento del copiloto, se procedió a darles el alto en una zona acotada al efecto", recoge este mismo documento. Fue entonces cuando le registraron y encontraron pequeñas dosis de droga además de 105 euros en efectivo.
- Osasuna ofrece al Ebro jugar la Copa gratis en El Sadar y quedarse con toda la recaudación
- Juan Forcén desea atraer más capital aragonés al Real Zaragoza
- La sociedad La Nueva Romareda asumirá los 50.000 euros requeridos por el Real Zaragoza para que el Ebro juegue la Copa en el Ibercaja Estadio
- El centro de datos de Microsoft en Zaragoza 'desviará' las lluvias para evitar inundaciones en el Barranco de la Muerte
- Interior asume la indemnización de 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- La pregunta sobre el Real Zaragoza que Manu acertó sin dudar en Pasapalabra y que le permitió ganar el rosco
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- El dueño de una discoteca de Zaragoza confirma la visita de la princesa Leonor: 'El portero le pidió el DNI