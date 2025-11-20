Condenado por drogas un copiloto que se puso nervioso en un control de tráfico en Zaragoza

Aunque R. M. C. (España, 1982) viajaba como copiloto, no pudo evitar sus nervios cuando una patrulla de la Policía Local le dio el alto en un control de tráfico en la avenida Alcalde Caballero, en La Jota. Así que los agentes percibieron ese nerviosismo, por lo que no dudaron en registrarle mientras iban encontrando pequeñas dosis de speed (12 gramos) y de cannabis (10 gramos). Y este jueves ha aceptado una pena de un año y seis meses de cárcel como autor de un delito de tráfico de drogas al reconocer los hechos ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogada defensora, la letrada Olga Oseira, y que también recoge el pago de una multa de 400 euros. Inicialmente afrontaba una pena de dos años de prisión y una multa de 600 euros. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza. Y la sentencia, que se ha dictado in voce, es firme al señalar las partes que no presentarán recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Los hechos tuvieron lugar el 7 de enero de este mismo año, sobre las 18.15 horas, cuando una patrulla de la Policía Local interceptó al vehículo en el que viajaba R. M. C. en la avenida Alcalde Caballero. "Y ante el nerviosismo del acusado, que ocupaba el asiento del copiloto, se procedió a darles el alto en una zona acotada al efecto", recoge este mismo documento. Fue entonces cuando le registraron y encontraron pequeñas dosis de droga además de 105 euros en efectivo.