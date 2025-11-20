Cuatro detenidos en Huesca por un aluvión de hurtos en 10 municipios de la provincia

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, en colaboración con el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Barbastro y Huesca y Puesto de la Guardia Civil de Binéfar, han detenido a cuatro personas, de entre 35 y 40 años vecinos de Barcelona, como supuestas autoras de 3 delitos de robo con violencia y otros 26 hurtos ocurridos en 10 municipios de la provincia oscense. Además, los agentes investigan a otras dos personas más por estos hechos.

Los hechos ocurrieron a principios del pasado verano, cuando la UOPJ detectó un número importante de delitos de robo y hurto que se cometían contra personas de avanzada edad, en diferentes localidades de la provincia de Huesca, utilizando el método abrazo cariñoso. Este sistema de robo consiste en que el delincuente se abalanza de forma sorpresiva sobre sus víctimas simulando ser un conocido de la víctima y aprovechando ese momento de confusión para sustraerles collares y otro tipo de joyas que llevasen puestas.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes pudieron identificar a los sospechosos, comprobándose que se trataba de células de individuos, asentados en la localidad de Barcelona y cuyo modus operandi era siempre el mismo, actuando en binomios de hombre/mujer.

Éstos, se desplazaban en vehículo hasta la provincia de Huesca, recorriendo diversas localidades y cuando detectaban una persona de avanzada edad que iba sola y sin vecinos en las inmediaciones, el hombre detenía el vehículo en las proximidades, bajándose la mujer y dirigiéndose hacia su víctima a la que saludaba de forma efusiva, simulando un abrazo, mientras le sustraía las joyas que pudiera llevar. Los delitos de que se han tenido constancia ocurrieron en Monzón, Binéfar, Barbastro, Graus, Peralta de Alcofea, Ballobar, Tamarite de Litera, Laluenga, Alcalá de Gurrea y El Temple.

El pasado 21 de junio, los agentes procedieron a la detención de dos personas y finalmente, el pasado día 12 de noviembre a la detención de otras dos y la investigación de dos más, como supuestas autoras de 3 delitos de robo con violencia y otros 26 de hurto, siendo un total de tres mujeres y tres hombres, entre los 35 y 40 años, vecinos de Barcelona.

La UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, se entregaron al Juzgado de Instrucción competente, debiendo los investigados personarse a la Autoridad Judicial cuando lo estime conveniente, quedando los detenidos en libertad con cargos.