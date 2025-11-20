Dos condenados por robar 4.000 euros en puntales en unas obras en Arcosur

Quizá un solo puntal de obra no resulte un objeto de valor para los amigos de lo ajeno. Pero si este número de soportes es abundante, el valor de lo sustraído aumenta por tanto de forma considerable. Es lo que debieron pensar dos vecinos de Zaragoza que en el mes de agosto de 2024 se llevaron hasta 73 puntales de las obras que se iban a iniciar en una urbanización de Arcosur. Pero la Policía pudo recuperar esa misma madrugada todo este material valorado en unos 4.000 euros. Y, este miércoles, J. F. B. M. y J. A. B. reconocieron los hechos ante el Juzgado de lo Penal número 4 al aceptar una pena de un año de cárcel como autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Así lo acordaron el ministerio fiscal y su abogada defensora, la letrada Olga Oseira, al suscribir una sentencia de conformidad que permitió rebajar la petición inicial de condena que se había fijado en dos años de prisión. Y es que los dos acusados abonaron los 108,90 euros que se les reclamaba por los daños ocasionados en la valla perimetral del solar del que habían robado los puntales. Por eso se les aplicó la atenuante de reparación del daño. Además no ingresarán en prisión al suspenderse la condena.

Los hechos

No tuvieron que hacer frente a ningún otro pago porque, cuando les detuvo allí la Policía, se pudieron recuperar los 73 puntales que robaron la madrugada del 2 de agosto de 2024. Ese día, sobre las 04.00 horas, se personaron en el solar donde se están levantando las 72 viviendas de Residencial Origen, un complejo dividido en dos torres de nueva altura. En la valla realizaron un agujero por el que se colaron para apoderarse del material y cargarlo en un BMW con el que pretendían darse a la fuga.

Pero una llamada a la Policía Local fue suficiente para dar al traste con sus intenciones. Y es que una patrulla se desplazó de inmediato hasta allí para detenerles. Entonces también encontraron dos grandes cuchillos con los que realizaron el agujero en la valla. También les intervinieron una pistola.