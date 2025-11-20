La 'madame' del club 'Las Brujas' niega la trata de blancas en Mainar: "Yo no propuse nada"

La dueña de 'Las Brujas', un club de alterne situado en Mainar (Zaragoza), ha negado este jueves que hubiera engañado a dos mujeres brasileñas para traerlas hasta el Campo de Daroca a ejercer la prostitución. Una de las denunciantes, quien durante años había sido "la niña de mis ojos", ha aclarado que "nadie" le obligó a cruzar el charco allá por el primer trimestre de 2024, cuando arribó a Mainar tras abonarle la acusada, de nombre Regiane, el importe del billete y del pasaporte. Y la segunda denunciante ha concretado que la acusada solo le sufragó el viaje desde Madrid hasta Mainar, adonde había llegado desde París, pues en el país galo pretendía vivir "con una amiga".

"Yo no propuse nada", se ha defendido Regiane en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde la acusada ha tildado de "mentira" las acusaciones vertidas por las dos denunciantes. Sobre una de ellas ha recordado que la conocía de muchos años atrás y que la quería "como a una hija", según ha declarado ante el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por el magistrado Alfonso Tello. "Contactó conmigo para que la trajera a España", ha insistido Regiane, "camarera", "limpiadora" y "cocinera" en este mismo club de alterne.

Dos denuncias

También ha asegurado que no conocía a la segunda mujer hasta que la primera denunciante la trajo a España. Y ha aclarado que ambas tenían tres llaves del club de alterne, "la de la habitación", "la de la salida" y "la del cuarto pequeño". Porque las dos denunciantes sostienen que Regiane no les dejaba de salir de allí salvo que lo hicieran con una persona de confianza de la madame. "No podía ir sola", ha remachado una de ellas.

El club de alterne 'Las Brujas' se sitúa en la N-330, en Mainar. / GOOGLE MAPS

"Yo no pedí un préstamo para venir a España, ella me ofreció pagarme el viaje y que yo se lo devolviera poco a poco. Me pagó unos 200 euros del pasaporte y unos 900 euros del billete porque no tenía la plata y me hizo un Bizum. Pero no me llegaba para la habitación, me metí a trabajar como chica del club y ya no podía salir por el pueblo (...) Había clientes que se quedaban hasta que amanecía y me tenía que quedar con ellos hasta las seis de la mañana. Tampoco podía cambiar el número de teléfono con los clientes para no sacarlos fuera de la casa porque sino ella perdería el cliente y perdería el dinero", ha continuado esta misma mujer.

"Estaban en la calle"

Hasta que, el 8 de abril de 2024, la Guardia Civil recibió una llamada de una tercera mujer también afincada en Mainar en la que se informaba de que estas dos mujeres "estaban en la calle". "Nos dijeron que las habían expulsado de ese club de alterne. Ahí ya nos dijeron que habían sido engañadas, que tenían miedo por su vida. Nos dirigimos hacia el club e intentamos que saliera (Regiane) hasta que vino un taxista que iba a trasladar a su hija hasta Castellón y fue quien la convenció para que saliera y le detuviéramos", ha declarado uno de los dos agentes que participaron en ese arresto.

Por todo ello, la acusación particular a cargo de la abogada Elisa Pérez Roy solicita una pena de siete años de cárcel por dos delitos de trata de seres humanos además del pago de 3.000 euros de indemnización para cada una de las denunciantes. Pero el ministerio fiscal no formula acusación y pide su absolución, tal y como interesa también el abogado defensor, el letrado Luis Nivela. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Daroca. El juicio ha quedado visto para sentencia.