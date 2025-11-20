Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña

Laureano Oubiña Piñeiro, un histórico narcotraficante gallego nacido en Cambados hace ya 79 años, acaba de librarse del último pleito al que se enfrentó hace unas semanas en la Audiencia Provincial de Oviedo: una acusación por tráfico de cocaína en Asturias. Y lo ha conseguido gracias a la defensa que ha encabezado un abogado zaragozano, el letrado Francisco García Berenguer, quien ha demostrado al tribunal sentenciador que solo existen "meras conjeturas o sospechas" de la participación de Oubiña en la denominada como 'Operación Matta'. Por esta misma intervención, de hecho, se ha condenado a otros 19 acusados a penas que suman hasta 48 años de cárcel.

Entre los 19 condenados figuran los principales implicados, Micael Ferre, Sergio Rubio Corgo, Carlos de la Mata Pérez y Alicia Pérez Torrijos, a quienes el tribunal adscrito a la Sección Segunda les ha impuesto penas que oscilan entre los cuatro y los cuatro años y seis meses de cárcel. Con Carlos de la Mata le vinculaba la Fiscalía porque de la Mata reconoció que se reunió con Oubiña para pedirle consejo por la situación en prisión de su tío. Y, aunque la entrega del sumario de ese robo "podría ser la tapadera para sus negociaciones", las de Carlos de la Mata y Laureano Oubiña, "no dejan de ser meras sospecha o conjeturas" según concluye el tribunal en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Sobre la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo se pronunció ayer el mismo Oubiña a través de su cuenta de Instagram. "Gracias a mi abogado Francisco García Berenguer, del despacho de Enrique Trebolle Lafuente, que por fin consiguió sacarme absuelto en el tema de Asturias, y digo consiguió porque ante los juzgados, con el nombre mío y el apellido, ya basta de prueba para condenarme. En este caso se hizo Justicia después de estar esperando desde el año 2017 hasta hoy mismo. Es tarde, pero no puedo quejarme, que por lo menos salí absuelto. Y a la fiscal de este caso le mando muchos saludos y le deseo que tenga mucha suerte en otros casos y que se deje de tocar las narices", cuenta Oubiña.

Y es que inicialmente se enfrentaba a una pena de cuatro años y seis meses de cárcel, pues en el transcurso de esta operación antidroga se intervinieron cinco kilos de cocaína y unos once kilos de marihuana en pequeñas cantidades. Pero Oubiña se declaró inocente. "Soy un jubilado que cobra 300 euros, no tengo nada que ver con el tráfico de drogas", se excusó en el juicio celebrado el pasado 26 de septiembre.