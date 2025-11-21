Condenado un profesor por "restregar" sus genitales a cuatro alumnas en un colegio de Zaragoza

Un exprofesor del CPI El Espartidero ha sido condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por agarrar de la cintura a cuatro alumnas de la misma clase de 3º de ESO y refrotarles sus genitales durante las prácticas de Tecnología que impartía en el taller. Es la pena que le acaba de imponer la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza a J. N. R. (España, 1975) tras "inferir credibilidad" del relato de las menores, pues todas ellas fueron "testigos" de lo que relataba cada una de las denunciantes. Y les deberá indemnizar con el pago de 3.000 euros por los daños morales ocasionados.

Son unos hechos que tuvieron lugar a principios del curso 2022-2023, en las instalaciones de este centro educativo ubicado en el barrio de Santa Isabel. En los cuatro casos se considera probado que el docente se colocaba "detrás" de las alumnas y que llegaba a "restregar" sus genitales a las menores mientras estaban trabajando en el taller. También se reseña que les agarraba de la cintura, tal y como relataron las alumnas en el juicio celebrado el pasado 27 de octubre. "Estábamos haciendo un trabajo, yo estaba de pie entre la mesa y la pared cuando él paso por detrás, me agarró de la cintura y pasó sus miembros...", verbalizó una de ellas.

"Lo niego rotundamente"

Fue una acusación que negó de manera categórica el encausado, quien aludió a la "muy mala relación" que le unía a estas cuatro alumnas para explicar la interposición de sendas denuncias. "En resumen: lo niego rotundamente, me horroriza, me repugna simplemente la idea. Llevo un montón de años en formación, he dado 6.000 horas de clase y jamás en la vida he tenido un problema de índole sexual. Condeno absolutamente este tipo de comportamientos", se defendió J. N. R., quien les describió como "disruptivas" y "gamberras". "Yo no tengo ninguna teoría, solo que estas chicas iban a suspender mi asignatura", remachó.

Pero considera el tribunal, presidido por el magistrado Mauricio Murillo, que el relato de las cuatro denunciantes es "creíble", "verosímil" y "persistente". "La concreción en que las perjudicadas son testigos permite inferir credibilidad en sus relatos, a lo que debe unirse la persistencia, pues sus relatos son uniformes desde el primer momento, y la verosimilutd de los mismos, pues la ocasión en que acontecen es factible para su consecución", sostiene la Sala en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Se trata de la misma condena que solicitaban tanto la Fiscalía como la acusación particular a cargo de los abogados Fernando Díaz y Sergio Clavero, un año de prisión por cada uno de los tres delitos continuados de agresión sexual y un año y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual. Eso sí, el fallo no es firme y el abogado defensor, el letrado Javier Osés, puede presentar recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza.