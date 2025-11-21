Dos internos de un psiquiátrico de Zaragoza se fugan y revientan seis coches

Varios coches estacionados en Torrero fueron vandalizados este miércoles por la noche, cuando V. B. G. (España, 1981) y Z.S. (Argelia, 2007) se dedicaron a fracturar las ventanillas de hasta seis turismos contra los que arrojaron piedras. Y los causantes de los daños fueron dos usuarios de un centro psiquiátrico de Zaragoza, cuya fuga había denunciado una monitora en el puesto de la Guardia Civil de Casetas. Pero antes de regresar al centro marcharon engrilletados a los calabozos de Actur-Rey Fernando, donde durmieron dos noches hasta que este jueves quedaron en libertad.

Así lo resolvió la titular del Juzgado de Instrucción número 12, en funciones de guardia, después de que la Policía pusiera a ambos a disposición judicial. Asistidos de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, los dos detenidos se acogieron a su derecho a no declarar sobre unos hechos que tuvieron lugar sobre las 22.00 horas del 18 de noviembre. El 091 recibió entonces una llamada en la que se informaba de que estos dos individuos estaban forzando las puertas y fracturando las ventanillas de varios turismos para revolver su interior en busca de efectos de valor.

Su detención

De inmediato se activó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana, aunque en su primera batida no se logró localizar a ninguno de los implicados. Entonces recibieron una segunda llamada en la que un testigo informaba de que habían retenido a uno de los vándalos en el entorno de la Cuarta Avenida. Y un segundo testigo llamó seguido para añadir que había retenido al otro vándalo.

Una vez que la Policía detuvo a V. B. G. y Z. S., se procedió a revisar los vehículos que resultaron afectados, un Renault Megane, un Dacia Doqqer, un Nissan Terrano, un Renault Express, un Ford Ranger y un Opel Astra. Por eso a los dos detenidos se les imputa un delito de daños y un delito de robo con fuerza en las cosas. A lo largo de estos días ya se ha citado en comisaría a los perjudicados para formular denunciar y reseñar los desperfectos que han sufrido sus turismos.