La víctima del último asesinato machista en Zaragoza ya descansa en Nicaragua
El cadáver de Eugenia ha sido repatriado esta semana a su pueblo natal, El Viejo, donde viven sus padres
El cadáver de Eugenia Mercedes G. C. ha cruzado el charco para descansar en su Nicaragua natal. Dos semanas después de que esta mujer de 49 años fuera asesinada por su pareja, su cuerpo ya ha llegado a El Viejo, en el departamento de Chinandega, donde residen sus padres, Miriam Mercedes y Antonio. Ha sido un repatriación que ha sufragado el Ayuntamiento de Zaragoza, ya que el consistorio ha asumido las gestiones y el coste económico del traslado del cadáver una vez que el juez instructor autorizó su entrega a la familia. Ayer llegó a su destino tras iniciarse el viaje esta misma semana.
De esta forma se ha cumplido la voluntad de la única hija de Eugenia, una veinteañera de nombre Karolina con la que convivió en Zaragoza hasta que hace unos años, a principios de 2022, marchó a vivir a Indianápolis, en Estados Unidos. En un primer momento llegó a solicitar dinero para realizar la repatriación, pero desde el Servicio de Igualdad se contactó con los familiares de Eugenia y con la Embajada de Nicaragua en España para "facilitar" y "agilizar" estos mismos trámites. Ha sido un servicio que ha sumido una funeraria "referencia en este tipo de servicio internacional".
Repatriación
Es el mismo procedimiento que se siguió hace cuatro años con el cadáver de Katia, otra mujer nicaragüense que fue asesinada por su pareja y que, casualmente, también era natural de El Viejo. De allí había emigrado Eugenia hace 20 años en busca de trabajo y de una mejor vida que encontró a su llegada a Zaragoza. Antes había probado suerte en Costa Rica y en Guatemala y ya en la capital aragonesa trabajó en limpieza, en los Cines Aragonia, en residencia de mayores y ahora lo hacía en la cocina del Calamar Bravo.
El próximo martes día 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Zaragoza va a realizar un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Será una cita en que se rendirá homenaje a todas las víctimas de violencia de género, aunque en esta ocasión habrá un especial recuerdo para Eugenia por su reciente fallecimiento el pasado 4 de noviembre.
