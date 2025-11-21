'Operación Cima': cae un clan en Zaragoza y Pinseque que vendía droga a "200 clientes"

Golpe al tráfico de drogas en Zaragoza. La Policía ha desarticulado esta semana un "clan familiar" que se venía dedicando a la venta de cocaína en la ciudad y en su área metropolitana. En dos registros practicados en los barrios del Arrabal y de Torrero, además de un tercero en Pinseque, se intervinieron 670 gramos de cocaína, 170 gramos de marihuana y pequeñas cantidades de tusi (57 gramos), ketamina (51 gramos) y éxtasis (15 pastillas). En total hubo siete detenidos, de los cuales cinco ingresaron ayer en prisión por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Precisamente ayer se levantó el secreto de sumario de la causa, que dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, aunque los siete detenidos, asistidos por la abogada Claudia Melguizo, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 12, al encontrarse este jueves 20 de noviembre en funciones de guardia. En las pesquisas se hace constar que el operativo se desarrolló de forma simultánea a primera hora de la mañana de este martes, según ha podido saber este diario. Sobre las 07.00 horas se efectuaron sendos registros en dos domicilios en Zaragoza y en una urbanización de Pinseque.

Refuerzo de seguridad

A los investigadores adscritos al Grupo de Estupefacientes II se sumaron efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES), de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Fue en Pinsque donde se intervino la mayor parte de la droga y del dinero, pues solo solo en una habitación, en el cuarto de los invitados, hallaron 321 gramos de cocaína. Y en este mismo domicilio incautaron también 17.000 euros de los 21.000 totales.

Un agente en uno de los tres registros domiciliarios practicados en el desarollo de la 'Operación Cima'. / POLICÍA NACIONAL

También se encontraron libretas con anotaciones y diversos útiles para la preparación y la distribución de droga como básculas digitales o alambres para cerrar las papelinas. Incluso los agentes inspeccionaron tres vehículos de los detenidos aunque no localizaron "ningún efecto de interés". Y es que se desplazaban por Zaragoza y pueblos cercanos para distribuir la droga "cualquier día de la semana" y "a cualquier hora".

"Entre 150 y 200 clientes"

En el transcurso de la conocida como 'Operación Cima', iniciada en el mes de julio, se ha logrado desarticular a una red que disponía de "entre 150 y 200 clientes", según han informado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón. "Ese dinero les permitía de vivir de manera completamente holgada, ya que podían sufragar cualquier tipo de gasto como fue la reciente compra de dos vehículos para continuar con su actividad delictiva", han añadido.

Aparte de estos siete detenidos también consta un menor de edad y otro joven "a sueldo" que fue detenido hace un tiempo tras incautarle la Policía una cantidad importante de cocaína. Por eso fue apartado "temporalmente" de esta actividad. Los arrestados son J. J. C. B., S. L. C. A., S. S. R. L., J. A. C. C., V. C. G., J. S. O. C. y C. S. C. B.