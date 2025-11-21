Una policía de Zaragoza sobre el 'bullying': "El acoso escolar no comienza con una bofetada"

Del acoso escolar, del acoso laboral, del acoso sexual... del acoso en todas sus formas han departido esta mañana una jueza, dos policías y una abogada en una mesa redonda (Anatomía del delito de acoso) organizada por el Colegio de Abogados de Zaragoza. Y han coincidido todos ellos en que se trata de un problema de "educación" contra el que cada uno debe bregar desde su despacho en los juzgados, en las comisarías o en los bufetes. Desde su posición al frente del estrado ha reivindicado la magistrada Gema Luengo, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, la importancia de evitar una victimización secundaria en los mismos juicios, ese momento en el que se dirime si la conducta del acosador ha generado "alguna modificación en la vida cotidiana" de quien denuncia tales conductas.

"Me produce un cierto sonrojo cuando en la sala de vistas se produce algún comentario sobre la víctima porque cada víctima vive cada situación de acoso según su forma de vida, así que no podemos hacer juicios de valor de cómo se ha comportado esa persona ante una situación de acoso. Tenemos que hacer pedagogía en sala, procurar hacer la preguntas sin violentar y buscar el equilibrio entre permitir la defensa y cuestionar a la víctima (...) El juez tiene que juzgar sin estereotipos de una víctima ideal. Debemos excluir esos estereotipos y clichés", ha razonado la magistrada Luengo.

"Más casos de acosador varón"

También ha hablado Luengo de su experiencia tras muchos años de desempeño judicial entre Lérida y Zaragoza, donde ha ejercido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 y en el Juzgado de lo Penal número 4. "Hablando de adultos recuerdo muchos más casos de acosador varón que de acosadora, y cuando la acosadora es mujer, la acosada también es mujer", ha apuntado Luengo.

La magistrada Gema Luengo, este viernes, durante la mesa redonda 'Anatomía deldelito de acoso' que ha organizado del Colegio de Abogados en Zaragoza. / JOSEMA MOLINA

De esas pinceladas del tipo penal del acoso, "someter a otro a una situación de persecución personal que necesita ser persistente y reiterada", se ha puesto de ejemplo el bullying. Y en este acoso ha abundado el subinspector Daniel Casanova, adscrito el Grupo de Menores (Grume). "A veces comparo el acoso escolar con la violencia de género. El acoso escolar no nace con una bofetada", ha explicado Casanova, quien considera que los padres de los menores también deben "ayudar" en este cometido. "Se busca la convivencia escolar y mis charlas van dirigidas a ser buena gente. Quiero que no vean como un policía, quiero que me vean como una persona que le pueda echar una mano, quiero que me cuente cómo se sienten... Nadie merece que le acosen", ha defendido el subinspector.

"El móvil no debe ser de los menores"

Su compañero Carlos Franco, inspector de Participación Ciudadana, ha lamentado las facilidades que traen las nuevas tecnologías para ejercer el acoso en la red. Por eso sostiene que "el móvil no debe ser de los menores". "Es muy difícil hacer prevención si las familias no se involucran. Debemos fomentar el espíritu crítico aunque nuestra realidad es que estamos llegando tarde, que trabajo no nos va a faltar porque el ciberacoso es 24/7. Todo lo relacionado con el ciberacoso está complicando la convivencia", ha expuesto el inspector Franco.

Fuera de las aulas ha hablado de acoso la abogada Violeta Barba al abordar la cuestión en el seno de una empresa, entre los mismos trabajadores y entre los empleados y la patronal. "La responsabilidad empresarial tiene un doble cariz, tenemos esa responsabilidad propia de las mercantiles pero también habrá responsabilidad en caso de omisión pese a conocimiento", ha señalado Barba. Y es que la abogada, como sus compañeros, también se ha adentrado en los problemas de la red. "Ahora tenemos acoso laboral en las redes sociales, en el grupo de WhatsApp de los compañeros", ha dicho esta abogada especializada en Derecho Laboral. Esa es la anatomía del acoso del 2025.