Cinco detenidos tras robar 340 kilos de nueces en un pueblo de Huesca y darse a la fuga

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cinco personas por hurtar 340 kilos de nueces en una finca agrícola de la comarca del Bajo Cinca, valoradas en unos 2.380 euros, a las que sorprendieron cuando las cargaban en un vehículo y huían del lugar.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando una patrulla del Puesto de Belver de Cinca recibió el aviso de que un guarda rural de una finca agrícola de la comarca había sorprendido a cinco personas hurtando nueces. Inmediatamente se activó un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo huido, que fue interceptado en las proximidades de Zaidín. En el mismo había 17 sacos de nueces y ninguno de sus cinco ocupantes pudo acreditar el origen de los mismos, según ha informado la Guardia Civil.

Los tres hombres y las dos mujeres que viajaban en el coche, de edades comprendidas entre los 20 y 41 años y vecinos de la comarca del Bajo Cinca, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto.

Los 17 sacos de nueces fueron entregados a su propietario. El Puesto de la Guardia Civil de Belver de Cinca instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instancia de Guardia de Fraga, quedando los detenidos en libertad con cargos.