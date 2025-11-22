Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otro 'KO' al tráfico de drogas en Zaragoza: tres detenidos con medio kilo de cocaína

La Policía registra un domicilio en el barrio Oliver en el que también interviene unos 30.000 euros en efectivo

Imagen de recurso de cocaína.

Imagen de recurso de cocaína. / EL PERIÓDICO

A. T. B.

Zaragoza

Nuevo éxito del Grupo de Estupefacientes. La Policía ha desarticulado esta misma semana a otra banda que se dedicaba a traficar con cocaína en Zaragoza. Si el martes se detuvo a los siete miembros de un clan familiar con casi un kilo de cocaína, el miércoles se intervino cerca de medio kilo a tres colombianos -una pareja y un primo- en una vivienda del barrio Oliver. Se les imputa un delito de tráfico de drogas y un delito de pertenencia a organización criminal. Dos de ellos ingresaron en prisión.

El registro se desarrolló este miércoles en una vivienda de la calle Lagos de Corona bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza. En este mismo domicilio se intervinieron unos 500 gramos de cocaína y alrededor de 30.000 euros en efectivo. La Policía detuvo a una pareja de colombianos y a un primo, defendidos por la abogada Claudia Melguizo. Y este viernes por la tarde pasaron a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 1, en funciones de guardia, cuyo titular decretó el ingreso en prisión de dos de ellos.

'Operación Cima'

En apenas 24 horas se sacaron del mercado más de 1.000 gramos de cocaína, pues la mañana del día 18 se intervinieron 670 gramos en tres registros domiciliarios practicados en Zaragoza (2) y en Pinseque. Fue un operativo que se desarrolló de forma simultánea en dos viviendas de Torrero y del Arrabal y en una urbanización de Pinseque. Fruto de la denominada como 'Operación Cima' se detuvo a siete individuos, de los cuales cinco ingresaron en prisión. También se les intervinieron 21.000 euros.

Según informó la Jefatura Superior de Policía de Aragón, esta organización disponía de "entre 150 y 200 clientes" entre la ciudad y su área metropolitana. "Ese dinero les permitía vivir de manera completamente holgada, ya que podían sufragar cualquier tipo de gasto como fue la reciente compra de dos vehículos para continuar con su actividad delictiva", añadieron.

