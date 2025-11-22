Un joven en patinete le roba la cadena a una anciana y atropella a un agente en Zaragoza
La Policía le imputó otro robo que había cometido días antes
A bordo de un patinete y empleando la violencia sin contemplaciones. Así actuaba un joven dedicado al robo de cadenas de oro que fue detenido por la Policía Local el pasado miércoles 12 de noviembre en Zaragoza tras arrancar de un tirón una cadena de oro a un viandante de 80 años y atropellar a uno de los agentes que le cerraban el paso en su intento de huida.
Los agentes fueron requeridos por la propia víctima, quien les señaló que el joven que intentaba huir del lugar a bordo de un patinete eléctrico le acaba de sustraer una cadena de oro de un fuerte tirón después de haberle golpeado en el rostro. Los policías se interpusieron en el camino para impedir la huida y el presunto autor del robo arremetió contra ellos, atropellando a uno de los intervinientes y produciéndole unas lesiones por las que posteriormente tuvo que ser tratado.
Dados los hechos acaecidos, el joven fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de atentado a agente de la autoridad y fue conducido y puesto a disposición de la Policía Nacional. Una vez en dependencias policiales el grupo de policía judicial se hizo cargo de la investigación y, tras varias gestiones, se le pudo imputar un hecho similar producido tres días antes y cuya víctima también había sufrido el robo de una cadena de oro.
La investigación continúa abierta ante la posibilidad de que pueda serle atribuida la autoría de hechos todavía no denunciados. El viernes 14 de noviembre el detenido fue trasladado hasta el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y tras prestar declaración se decretó su ingreso en prisión.
