Apuñalado en el pulmón tras una reyerta multitudinaria en Zaragoza

Una reyerta en el barrio de San José se saldó ayer por la noche con tres heridos, uno de ellos de gravedad al recibir una puñalada que le perforó el pulmón. Fue sobre las 23.50 horas. Un grupo numeroso de entre 15 y 20 jóvenes protagonizó varias peleas y altercados entre Tenor Fleta, Puente Virrey, Zaragoza la Vieja y el Parque de La Granja. El Grupo de Homicidios investiga lo sucedido. No hay detenidos.

Tanto la sala del 091 como la sala del 092 recibieron numerosas llamadas en las que alertaba de lo sucedido. A la llegada de los agentes se pudo comprobar que había tres víctimas. Los servicios sanitarios asistieron a dos heridos que presentaban cortes en los brazos y en las manos. Pero un tercer herido tuvo que ingresar en el hospital Miguel Servet tras sufrir una puñalada que le perforó el pulmón. Y requirió de intervención quirúgica urgente.

Fueron unas agresiones que se desataron en un intervalo de pocos minutos y en puntos cercanos entre sí en ese radio de acción, entre Tenor Fleta, Puente Virrey, Zaragoza la Vieja y el Parque de La Granja. Por el momento no se ha practicado ninguna detención y el Grupo de Homicidios ha asumido las pesquisas, que en términos judiciales dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, pues ayer se encontraba en funciones de guardia.