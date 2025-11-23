Detenido por agredir dos veces a un joven la misma noche en Zaragoza

Un vecino de la calle Boggiero tuvo muy mala suerte la noche del 20 de julio de este mismo año. Solo en tres horas, entre las 00.30 y las 03.00, le agredieron en dos ocasiones. Primero le atracaron en un kebab situado en el cruce de las calles Cerezo y Conde Aranda. Por eso tuvo que visitar el hospital Miguel Servet. Pero a su vuelta al Gancho sufrió una segunda agresión -también en Conde Aranda- que le dejó hospitalizado con lesiones "graves" en la cabeza. Y el Grupo de Homicidios ha detenido esta misma semana a Mounir B. (Marruecos, 1982) por un delito de robo con violencia y otro de lesiones.

La detención de este marroquí de 43 años se ha precipitado en los últimos días después de que la víctima, un joven senegalés de 29 años, se personara este jueves en la Jefatura Superior de Policía de Aragón para informar de que había identificado a uno de los agresores. Sobre Mounir B. incluso facilitó su domicilio en la calle Pignatelli. En cualquier caso se le citó a la mañana siguiente en estas mismas dependencias para practicar el reconocimiento fotográfico.

Identificación en la calle

Pero esa misma tarde, sobre las 19.30 horas, la víctima llamó al 091 para alertar de que se había cruzado con Mounir B. en Conde Aranda. Así que de inmediato se trasladó hasta allí una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Los agentes interceptaron al marroquí y, tras consultar con el Grupo de Homicidios la veracidad de lo relatado, le pusieron los grilletes y le trasladaron hasta dependencias policiales.

En la comisaría de Actur-Rey Fernando durmió dos noches hasta que ayer pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 2. de Zaragoza,en funciones de guardia. Asistido de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, quedó en libertad. En su fichero constan once detenciones, las cuatro últimas por robos, tráficode drogas y daños. Su situación administrativa en territorio nacional es irregular.