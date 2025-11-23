A prisión por 13 robos a ancianos, una agresión sexual y un apuñalamiento en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de trece robos con violencia, un delito de lesiones graves y una agresión sexual, todos ellos cometidos en apenas algo más de un mes en el entorno del centro de la ciudad. La mayoría de los hechos se concentran en un radio de actuación inferior a 500 metros, siendo evidente su reiteración delictiva y la continuidad en la ejecución de los delitos.

La investigación comenzó tras recibirse una serie de denuncias que presentaban un mismo patrón en la forma de delinquir. El autor de los robos seleccionaba a víctimas vulnerables, principalmente personas de edad avanzada o mujeres solas, a las que abordaba de forma sorpresiva empleando la violencia para arrancar cadenas, medallas y pulseras que llevaban en el cuello o en las muñecas. Actuaba siempre con gran rapidez, atacando por la espalda o de forma lateral, para evitar que la víctima pudiera reaccionar. En varios de los robos utilizó fuerza física extrema, provocando caídas al suelo y diversos traumatismos. Tras apoderarse de las joyas huía a toda velocidad, generalmente en patinete.

Entre los hechos que se le atribuyen, se encuentra un episodio en el que el detenido atacó a una víctima utilizando un arma blanca durante el forcejeo, causándole heridas de carácter grave antes de huir con las joyas sustraídas. Esta agresión provocó que la víctima necesitase atención médica inmediata debido a la gravedad de las lesiones.

Al detenido también se le imputa una agresión sexual, ocurrido en la vía pública. La víctima, una mujer en silla de ruedas, fue trasladada a la fuerza fuera de la zona de tránsito. El agresor la tiró al suelo, la manoseó e intentó inmovilizarla mientras trataba de sustraerle varias pulseras. La mujer sufrió diversos golpes y tuvo que ser atendida posteriormente en el centro hospitalario. Reiteración delictiva

Los investigadores destacan la intensa actividad criminal del detenido, que llegó a cometer más de una docena de robos con violencia y otros delitos graves en muy pocas semanas, demostrando una evolución hacia una violencia creciente y una clara peligrosidad delictiva. El detenido, que sumaba más de una veintena de antecedentes policiales por hechos de distinta naturaleza, fue puesto a disposición el pasado 21 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando su inmediato ingreso en prisión