Un concejal (Vox) se querella contra el alcalde (PP) de María de Huerva por buscar su "desprestigio político"

Jorge Sádaba, quien fuera teniente de alcalde de María de Huerva entre junio de 2023 y septiembre de 2024, se ha querellado contra su alcalde, Joaquín Calleja (PP), contra el jefe de la Policía Local y contra una auxiliar administrativa que le denunció por acoso laboral. Es esta denuncia (ya archivada) el desencadenante de la querella, pues considera Sádaba (Vox) que solo se buscaba su "desprestigio personal y político" hasta que se le cesó de sus funciones. Y el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza ha admitido a trámite la querella contra la funcionaria (como autora) y contra los otros dos querellados (como inductores) por tres delitos: denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito.

Se trata de una profusa querella que consta de hasta 59 páginas, en las que se analiza de forma detallada cómo se fueron sucediendo los hechos hasta que, el 16 de junio de 2025, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza confirmó el archivo de la causa. En esta resolución se apoya el abogado de Sádaba, el letrado Enrique Esteban Pendás, para apuntalar su acusación. "La fundamentación del auto que resolvía la apelación ponía en evidencia la falta de veracidad y acreditación de los hechos denuciados por la ahora querellada", recoge la querella a la que ha tenido acceso este diario.

Citados a declarar

Por eso el juez instructor ha citado a declarar a los tres querellados el próximo 3 de diciembre a las 10.00 horas. Y el punto de partida no es otro que un cambio de lugar de trabajo que Sádaba le impuso a la funcionaria por un "desencuentro claro" que mantenía con una compañera. Pero la Justicia concluyó que no fue "una decisión caprichosa" del edil sino que "quiso darle una solución". También se hizo constar que el alcalde de María de Huerva autorizó este movimiento. "No consta tampoco la participación del investigado en la decisión sancionatoria de la empleada; y en este sentido el alcalde precisó que las propuestas de sanción las gestiona el secretario", zanjó el tribunal en la sentencia de apelación.

En esta mismo resolución de la Audiencia Provincial de Zaragoza se basa la querella para exponer los "propósitos particulares" que a juicio de Sádaba perseguían los ahora querellados. En el caso de la auxiliar, "que (Sádaba) fuera cesado de sus cargo y la reintregara a su puesto". En el caso del alcalde, "romper el pacto entre el PP y Vox, lo que había buscado desde un principio al animarle a formular denuncia por acoso laboral". Y en el caso del jefe de la Policía Local, "depender directamente del alcalde".