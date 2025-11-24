Atraca con un cuchillo una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza
El ladrón se llevó unos 200 euros tras amenazar con un cuchillo a una empleada del comercio
Otro atraco a mano armada en una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza. La Policía está investigando el robo violento que anoche sufrió un establecimiento de esta misma cadena en la calle San Juan de la Cruz, en el entorno de la Universidad. Fue sobre las 22.00 horas. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el ladrón se llevó unos 200 euros de la caja registradora tras amenazar con un cuchillo a una empleada. Con el botín se dio a la fuga. No hay detenidos.
Las primeras pesquisas apuntan a que el delincuente esperó a la hora del cierre de la tienda para cometer el robo, pues a esa misma hora resulta más fácil que no haya clientes en la tienda. Allí irrumpió armado con un cuchillo que esgrimió contra la trabajadora y de allí se llevó unos 200 euros, según precisó esta misma empleada a los agentes que se personaron en el lugar de los hechos. Hasta allí, cerca de Gran Vía y de la plaza San Francisco, se desplazó de inmediato una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana tras la llamada que se recibió en la sala del 091.
'Modus operandi'
Es un modus operandi similar al que siguió a principios de noviembre un ladrón que atracó otra tienda de 'El Rincón'. En el establecimiento de la calle Jorge Cocci se llevó unos 150 euros tras amenazar con un cuchillo a una dependienta. Pero, en aquella ocasión, el atracador ocultó su rostro con una mascarilla para evitar que fuera reconocido a través de las cámaras de videovigilancia del local.
Al otro lado del río Ebro, en el barrio de Vadorrey, tres ladrones atracaron el 20 de septiembre otra tienda de 'El Rincón' y se llevaron unos 200 euros de la caja registradora. A una trabajadora de este establecimiento de la calle Balbino Orensanz le colocaron la navaja a la altura del cuello. Y se dieron a la fuga. Fue a plena luz del día, sobre las 17.00 horas.
