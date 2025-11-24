Condenado a ocho años de cárcel por violar a su excompañera de piso en Zaragoza

Hace unos meses que Francisco Antonio Herrera Rosario se libró de una condena por violación al no probarse que obligara a una joven a practicarle una felación en los baños del pub Canterbury Salamero. Pero "unas lesiones" en el brazo, en los muslos y en los genitales de una excompañera de piso han llevado a la Audiencia Provincial de Zaragoza a condenarle por otra agresión sexual de la que le acusaba esta otra mujer. Y es que el tribunal adscrito a la Sección Sexta le ha impuesto una pena de ocho años de cárcel a este dominicano de 39 años, quien aquella madrugada del 16 de febrero de 2024 rompió el vestido de la víctima para violarle.

Así lo ha resuelto la Sala al valorar los informes médicos sobre las lesiones que sufrió la víctima, que se corresponden "con el ejercicio de la fuerza para vencer la resistencia de la denunciante a mantener una relación sexual" y "con la realidad de cierta violencia en dicha relación". De esta forma le violó en su domicilio tras coincidir con ella en un pub de la calle Ricla, en la discoteca Latin Palace, donde ya intentó "tocarle" aunque un vigilante de seguridad le vio y le echó del establecimiento.

"Se me tiró encima"

A la víctima le llamó hasta en doce ocasiones hasta que le cogió el teléfono a la decimotercera, cuando le indicó que pasaría a buscarle con un taxi por la avenida Goya para llevarle hasta casa. Al final acabaron en el domicilio de Herrera Rosario y fue allí donde este dominicano le violó tras romperle la cremallera de su vestido. "Se me tiró encima, me rompió el vestido y me penetró, me tenía sujetados los brazos y las piernas. Grité pero no me escucharon", declaró la víctima en el juicio celebrado a principios del mes de octubre.

"La Sala da por acreditada la versión de los hechos ofrecida por la víctima, cuya actitud no se limita a no dar su consentimiento a la relación sexual, sino que evidencia una oposición, ejerciendo una resistencia para oponerse que el acusado pudo vencer mediante un acto de fuerza física de cierta intensidad hasta el punto de dejar unas señales en el brazo y la pierna de la mujer, acto característico de la violencia o intimidación que definen el delito de agresión sexual", argumenta la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Entre otras medidas accesorias consta la imposición de una orden de alejamiento de 200 metros durante diez años, libertad vigilada por tiempo de cinco años e inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto con menores en los próximos trece años. La indemnización asciende a 6.200 euros, tal y como solicitaba la abogada que ejerce la acusación particular, la letrada Claudia Melguizo. Eso sí, el fallo todavía no es firme y el defensor, el abogado Alejandro Sarasa, todavía puede presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). En estos momentos, Herrera Rosario cumple una condena de tres años de cárcel por tráfico de drogas.