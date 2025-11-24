La criminalidad aumenta en Aragón: estos son los delitos que suben

Aragón ha experimentado un crecimiento significativo de la criminalidad. En 2024 se incrementaron los delitos contra las personas y la propiedad privada, especialmente en cuanto a los hurtos, que aumentaron un 30,90% respecto al año anterior, hasta un total de 1.945, y los robos con violencia, que crecieron un 32,95% hasta situarse en 1.493. También se ha visto una subida de los delitos contra la libertad sexual del 14,9%, destacando entre estos las agresiones sexuales, con un 13,2% más que en el ejercicio anterior, con 745 diligencias previas y 70 procedimientos abreviados.

En materia de violencia de género, las fiscalías tramitaron 7.221 procedimientos en 2024, siendo el maltrato ocasional del artículo 153 el tipo más frecuente, seguido del quebrantamiento de medida cautelar o condena.

Los datos los ha dado a conocer María Asunción Losada, fiscal superior de Aragón, durante la Comisión Institucional celebrada este lunes en las Cortes de Aragón.

La fiscal ha apuntado que, entre los robos con violencia o intimidación, el robo con fuerza se ha elevado un 4,51%, y el robo con fuerza en casa habitada un 23,33%. Las estafas también subieron, especialmente las de tipo tecnológico.

Sobre la evolución de la criminalidad, ha informado de un aumento del 16,67 % en homicidios y asesinatos dentro de los procedimientos de jurado y sumarios. Las cifras globales muestran que su número total pasó de 13 contabilizados en 2023 a un total de 16 el año siguiente, un incremento que no ha considerado significativo en términos generales.

En delitos contra la salud pública, los delitos de tráfico de drogas con grave daño a la salud crecieron hasta las 264 diligencias previas. En los delitos relativos a la Administración de Justicia, el más numeroso fue el quebrantamiento de condena o medida cautelar, con 1.958 diligencias previas.

En las secciones de menores se registraron 2.465 diligencias preliminares, 892 expedientes de reforma y 593 alegaciones, siendo el hurto, las lesiones y el robo con violencia los delitos más habituales. Durante el ejercicio se realizaron 15 visitas a centros de menores.

En el ámbito penal, ha destacado que se tramitaron diligencias indeterminadas por denuncias o querellas contra aforados (todas inadmitidas), así como seis recursos de apelación contra sentencias del Tribunal del Jurado y cuatro recursos de apelación frente a resoluciones dictadas en procedimientos abreviados o sumarios por las tres audiencias provinciales.

En el orden civil, la Fiscalía intervino en 86 asuntos, con 30 recursos de casación relativos al derecho foral aragonés, cifra que disminuye respecto a ejercicios anteriores, además de 40 informes de competencia. También se actuó en ocho procedimientos contencioso-administrativos, ocho especiales de derechos fundamentales, cuatro cuestiones de competencia en el orden social y 26 expedientes gubernativos.

Respecto a la actividad procesal de las fiscalías provinciales, Losada ha detallado la tramitación de 58.718 diligencias previas en Aragón y ha subrayado el aumento de los procedimientos abreviados, frente a una ligera disminución de las diligencias previas.

La Fiscalía no valora si existe inseguridad

Ante las preguntas de los partidos políticos presentes en la sesión sobre si Aragón es menos seguro que hace un año, la fiscal recordó los límites de su función: “Los fiscales no somos sociólogos, sino juristas”, señaló, insistiendo en que la Fiscalía no puede valorar si el aumento de procedimientos supone una mayor inseguridad, ni tiene capacidad para reforzar plantillas policiales. “Nuestra función es calificar, acusar y obtener condenas cuando procede”, ha matizado.