Los delitos contra la libertad sexual en Aragón aumentan un 80% en cuatro años
Durante el año 2024 se registraron 1.087 diligencias previas, frente a las 601 en 2020
La criminalidad aumentó en Aragón en 2024. Según la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, presentada el lunes por la fiscal superior María Asunción Losada, los delitos están al alza, con hurtos y robos con violencia como los que más se han incrementado. Por su parte, los delitos contra la libertad sexual también han experimentado un crecimiento notable. El año pasado se produjeron un 80 por ciento más que en el ejercicio de 2020.
En 2024, los delitos contra la libertad sexual en Aragón continuaron su tendencia. Durante el año se registraron 1.087 diligencias previas, frente a las 946 de 2023, 902 en 2022, 930 en 2021 y 601 en 2020, lo que supone un incremento del 14,9 % respecto al año anterior. Asimismo, se tramitaron 123 procedimientos abreviados (109 en 2023, 123 en 2022, 106 en 2021 y 79 en 2020).
Dentro de estos delitos, las agresiones sexuales alcanzaron las 745 diligencias previas en 2024, frente a 658 en 2023, 397 en 2022, 373 en 2021 y 263 en 2020, con 70 procedimientos abreviados (56 en 2023, 26 en 2022 y 20 en 2021). Esto representa un aumento del 13,22 % respecto al año anterior.
Crecimiento sostenido
Estos datos reflejan un crecimiento sostenido de los delitos sexuales en la comunidad, con incrementos significativos especialmente en los últimos años, lo que subraya la importancia de mantener y reforzar los mecanismos de prevención, denuncia y atención a las víctimas.
Los delitos contra la libertad sexual engloban agresiones sexuales, acoso, difusión de imágenes sin consentimiento y otros ataques a la intimidad de las personas. En Aragón, estos delitos han mostrado un incremento sostenido en los últimos años, reflejando un aumento tanto en diligencias previas como en procedimientos judiciales. Esta tendencia conlleva la necesidad de poner en prácticas políticas de prevención, formación y apoyo a las víctimas.
Desglosando por provincias, en Zaragoza se incoaron 924 diligencias previas por delitos contra la libertad sexual, de las que 656 fueron agresiones sexuales. Además, se abrieron 89 procedimientos abreviados, 57 de ellos por agresión sexual.
En Huesca se registraron 105 diligencias previas, con 61 por agresión sexual, y 30 procedimientos abreviados, 12 de ellos por agresión sexual.
Por su parte, en Teruel se tramitaron 58 diligencias previas, de las que 28 correspondieron a agresión sexual, y 4 procedimientos abreviados, con uno de ellos por agresión sexual.
