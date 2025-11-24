Expulsado de España un delincuente multirreincidente tras ser detenido en Candanchú
El hombre, originario de Marruecos, fue expulsado el pasado día 20 y contaba con una multitud de reincidencias, la mayoría impuestas por delitos contras las personas
La Policía Nacional ha expulsado de España a un delincuente multirreincidente que contaba con multitud de antecedentes, mayormente por delitos contra las personas, y que fue detectado cerca de Candanchúdurante uno de los controles que la Unidad de Controles Móviles de Canfranc (Huesca) realiza en las carreteras transfronterizas con Francia.
Al hombre, de nacionalidad marroquí, le constaba una orden de expulsión decretada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, en base a un expediente instruido por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, por lo que fue detenido y trasladado a la Comisaría de Policía Nacional de Jaca.
Allí, el Grupo de Extranjería solicitó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona mientras los agentes le realizaban las gestiones necesarias para poder ejecutar esta expulsión a su país, ha informado la Policía Nacional.
La expulsión se materializó el pasado día 20 por parte de agentes de Extranjería y Fronteras de Policía Nacional, cuerpo de seguridad competente en materia de legislación sobre extranjería y refugio y asilo.
