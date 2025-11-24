La Policía Nacional busca en Zaragoza a un joven desaparecido la semana pasada

La Policía Nacional ha lanzado un aviso para dar con el paradero de un joven desaparecido la pasada semana en Zaragoza. Se trata de Ares Miguel Tiziano M.V., de 20 años, que fue visto por última vez el jueves 20 de noviembre. Mide 1'65 metros, tiene el pelo negro y ojos marrones.

"Desde la tarde de ayer -por este domingo- agentes de la Policía Nacional y efectivos de Bomberos de Zaragoza mantienen un amplio dispositivo de búsqueda", ha explicado el cuerpo armado a través de un comunicado. El operativo, explican, se ha centrado en "distintos tramos" de la ribera del Ebro y del Gállego en la capital aragonesa "con resultado negativo hasta el momento".

"La búsqueda continúa activa y se están ampliando más áreas. Se solicita la colaboración ciudadano. Si alguien tiene información o cree haber visto al joven, contacte de inmediato con el 091", concluyen.