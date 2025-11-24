La Policía Nacional busca en Zaragoza a un joven desaparecido la semana pasada
Se trata de Ares Miguel Tiziano M.V., que fue visto por última vez el pasado jueves 20
La Policía Nacional ha lanzado un aviso para dar con el paradero de un joven desaparecido la pasada semana en Zaragoza. Se trata de Ares Miguel Tiziano M.V., de 20 años, que fue visto por última vez el jueves 20 de noviembre. Mide 1'65 metros, tiene el pelo negro y ojos marrones.
"Desde la tarde de ayer -por este domingo- agentes de la Policía Nacional y efectivos de Bomberos de Zaragoza mantienen un amplio dispositivo de búsqueda", ha explicado el cuerpo armado a través de un comunicado. El operativo, explican, se ha centrado en "distintos tramos" de la ribera del Ebro y del Gállego en la capital aragonesa "con resultado negativo hasta el momento".
"La búsqueda continúa activa y se están ampliando más áreas. Se solicita la colaboración ciudadano. Si alguien tiene información o cree haber visto al joven, contacte de inmediato con el 091", concluyen.
- Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí
- Recorrido de una noche para repartir abrigo a las personas sin hogar de Zaragoza: 'Piden muchos requisitos para entrar a un piso y yo no cumplo con ninguno de ellos
- Bakis cierra el círculo con un primer gol en el Zaragoza de rebote
- El Real Zaragoza reduce su deuda neta por debajo de los 40 millones y hará otra ampliación de capital de casi 5 millones