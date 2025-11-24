¿Qué asesinatos se juzgan esta semana en la Audiencia de Zaragoza?

Ningún reo de asesinato se había sentado en el banquillo acusado de más de un homicidio desde que Igor El Ruso lo hiciera en el mes de abril de 2021. Hasta hoy. Y es que José Miguel O. C., alias Josemi, se enfrenta desde este lunes a un jurado popular por las muertes de Mariana y del Francés, una mujer búlgara y un varón marroquí a quienes supuestamente dio muerte en un edificio okupado en la calle Boggiero (152), en el Gancho. Fueron dos crímenes a los que apenas separó un periodo de seis semanas, pues ya se le investigaba por la muerte del Francés cuando fue asesinada Mariana la madrugada del 4 de mayo de 2024. Desde entonces sostiene Josemi que es inocente, que las muertes fueron accidentales, aunque la investigación del Grupo de Homicidios dice lo contrario y en sus pesquisas se apuntala la acusación de la Fiscalía, que solicita una pena de 40 años de cárcel: 20 años de prisión por cada uno de los dos asesinatos.

Sobre todo ello se va a hablar a lo largo de esta semana en la Audiencia Provincial de Zaragoza, aunque no será hasta el jueves cuando Josemi se dirija a los miembros del jurado. Su abogada, la letrada Carmen Sánchez Herrero, ha solicitado que declare en último lugar una vez que ya se haya interrogado a todos los testigos y peritos. Y así lo ha estimado el presidente del tribunal del jurado, el magistrado José Ignacio Martínez, pues se ha convertido en una práctica habitual en los juzgados una vez que el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia al respecto.

El 'planning' del juicio

El jurado comenzará a constituirse a las 09.30 horas y, una vez se hayan designado a sus nueve miembros -y otros dos suplentes-, se iniciará el juicio con un breve informe de las partes personadas en el procedimiento. Para este lunes está prevista la declaración de dos testigos y será el martes cuando comparezcan los investigadores adscritos al Grupo de Homicidios. Los forenses y los peritos declararán el jueves. Y el próximo lunes día 1 de diciembre se entregará el objeto del veredicto al jurado.

En este cuestionario se incluirán preguntas sobre las muertes del Francés y de Mariana. Primero murió el Francés el 13 de marzo de 2024 por una luxación cervical. Y la madrugada del 4 de mayo se halló el cadáver de Mariana a las puertas de este mismo inmueble. Hasta allí lo había arrastrado Josemi después de que unas horas antes le hubiera empujado desde una segunda planta, una caída que resultó mortal al sufrir la víctima un estallido craneal. "Joder, vaya suerte tengo. Ya se me murió el otro día en mis brazos un moro, uno al que le compraba hachís", les dijo a los agentes cuando le detuvieron por la muerte de Mariana. Y ese "moro" era el Francés.