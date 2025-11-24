Testigos de la muerte del 'Francés' en Zaragoza: "Su estado era deplorable, no se cómo Josemi (el acusado) no llamó a la ambulancia"

Un edificio okupado en la calle Boggiero (152) fue el punto de reunión de su anfitrión (José Miguel C. O., alias Josemi), del Francés, de Mariana y de otros dos mendigos de nombre Juan Antonio y Francisco. Fueron todos ellos las últimas personas que vieron con vida al Francés la noche del 11 de marzo de 2024. Aquel día estuvieron bebiendo cervezas y consumiendo droga según han manifestado Juan Antonio y Francisco. Pero, a la mañana siguiente, les contó Josemi que el Francés "se había accidentado". Así que el día 13 volvieron allí para conocer su estado de salud, aunque en menos de una hora desde que llamaron a la ambulancia se certificó la defunción del Francés por una luxación cervical. Por eso ambos testigos han reprochado la actitud del acusado. "No sé cómo Josemi no llamó a la ambulancia", ha lamentado Francisco en la primera sesión del juicio que ha comenzado este mismo lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

"Nos enteramos por Josemi de que el chaval se había accidentado, que se había caído por una barandilla que daba a un patio de luces y tal y cual, y nos pareció preocupante que al tercer día siguiera en el mismo sitio. Nos decía que estaba bien, pero hasta ahí. No era ninguna broma ni ninguna tontería. Me mosqueé un poco y fuimos allí con tan mala suerte de lo que pasó. El chaval estaba cagado y meado. Su estado era deplorable, tenía signos de que no se podía mover, el chaval no articulaba palabra, no se podía quejar siquiera y por esto estaba ahí. Nada más llegar llamé a la ambulancia, por supuesto. Estaba vivo seguro, eso se lo puedo asegurar", ha relatado este mismo testigo, cuya declaración se ha reproducido como prueba preconstituida ya que no se le ha podido citar al juicio por su vida en la mendicidad.

"Expresión de dolor"

"Cuando le socorrimos sí que estaba vivo porque tenía los ojos abiertos y se movía un poquillo. Tenía expresión de dolor, que se le veía en los ojos. Estaba en posición fetal y yo no le vi ninguna contusión", ha añadido su "amigo" Juan Antonio, con quien permaneció "alrededor de un mes" en las calles de Zaragoza hasta que marcharon a Logroño porque "había mucho vicio" en la ciudad. Y ambos testigos han coincidido en que el acusado se esfumó de allí cuando llamaron al 112. "El tal Josemi despareció", ha dicho Juan Antonio. "Sí que dije: ¿por qué se ha ido este?", ha refrendado Francisco ante los miembros del jurado -cinco mujeres y cuatro hombres-, presidido por el magistrado José Ignacio Martínez.

José Miguel C. O. (España, 1973), durante el registro del edificio okupado en la calle Boggiero (152) en el que murieron las dos víctimas. / A. T. B

Son las primeras explicaciones que se les han ofrecido al jurado sobre la muerte del Francés, de la que Josemi se ha declarado inocente como también lo ha hecho con la muerte de Mariana del 3 de mayo de 2024. En ambos casos defiende que fueron dos accidentes, aunque habrá que esperar hasta el jueves para escuchar su versión de los hechos porque va a declarar en último lugar, tal y como ha solicitado su abogada, la letrada Carmen Sánchez Herrero. "La Policía ha partido de una hipótesis de trabajo que es literatura. Todos sabemos lo que es el Gancho y el trajín que había en ese edificio de yonkis", ha expuesto Sánchez Herrero.

"Para los forenses no son muertes accidentales", ha defendido el fiscal, que pide 20 años de cárcel por cada uno de los dos asesinatos. Pero, en el caso de la muerte del Francés, el abogado que representa a su viuda, Ernesto Estévez, eleva la pena de prisión hasta los 25 años. La vista se reanuda este martes a las 09.30 horas con la toma de declaración del resto de testigos como los investigadores adscritos al Grupo de Homicidios.