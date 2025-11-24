Tres víctimas en 10 minutos a manos de un grupo de menores: las claves de la última agresión en San José

De nuevo una pelea de jóvenes sobresaltó a los vecinos del barrio zaragozano de San José en una brutal agresión que acabó con una víctima de gravedad, que se encuentra ingresada en la uci del hospital Miguel Servet, y otros dos heridos leves con cortes en manos y brazos provocados por arma blanca. Es el triste balance de un incidente que la Policía Nacional está investigando y que deja tras de sí algunos detalles de vital importancia para no generar excesiva alarma en un entorno que acumula varios episodios parecidos en las últimas semanas.

¿Qué se conoce hasta ahora de lo sucedido? Lo más llamativo es que tanto la víctima grave como sus agresores son menores de edad. Es un joven de 16 años que es vecino del barrio quien sufrió la agresión y, principalmente, una brutal puñalada que le perforó un pulmón. A manos de un grupo numerosos de jóvenes que, según ha podido saber este diario, también eran menores de edad. De hecho, es la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional la que ha asumido la investigación de los hechos. Los otros dos heridos leves que fueron atendidos por los servicios sanitarios en la misma calle, tienen 17 y 18 años.

Otro hecho relevante es la rapidez con la que sucedieron los hechos en diferentes puntos del barrio de San José. En solo diez minutos se produjeron las tres agresiones, dentro de varias peleas y altercados registrados en una zona muy concreta del distrito. Uno de ellos se dio en la avenida Tenor Fleta y las otras dos mientras avanzaban por el barrio por las calles Puente Virrey, Zaragoza la Vieja y el parque de La Granja.

Lo que no se conoce todavía es si existe algún tipo de relación entre agresores y víctimas, si se conocían antes de lo ocurrido, o si actuaron de forma arbitraria o improvisada, según el avanzaban los miembros de este grupo de jóvenes por las calles de San José. Todo pasó en muy poco tiempo y cerca de la medianoche. Fue entonces cuando se recibieron numerosas llamadas en el 091 de la Policía Nacional y el 092 de la Local alertando de lo que estaba ocurriendo en la calle.

Sin embargo, el suceso ha provocado alarma en el entorno, que ven que tras este episodio puede haber mucho más que un hecho aislado tras este incidente. Una circunstancia, así como las que rodean a los hechos que se están investigando, que no está confirmado. Ni que se trate de una banda latina, como sí ha ocurrido en el pasado con la actividad de alguna que tomó San José como su territorio en Zaragoza. Ni de que se trate de un ajuste de cuentas, ni de que se produjera por un robo violento. La investigación prosigue y será la que desvele todos estos detalles. Mientras, la última víctima sigue su recuperación en el hospital.